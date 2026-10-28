Με πρωταγωνιστές τους Σάλιακα και Κάρμο, ο Ολυμπιακός επικράτησε εκτός έδρας της αξιόμαχης Μαρκό με 2-0, διατηρώντας την πρώτη θέση στη βαθμολογία της League Stage του Κυπέλλου Ελλάδας. Η ομάδα της Ανατολικής Αττικής είχε τις δικές της μεγάλες στιγμές στο παιχνίδι, το οποίο ξεχώρισε και για την πρώτη αναμέτρηση του Γιουσέφ Ελ Αραμπί κόντρα στην πρώην ομάδα του.

Οι δύο προπονητές παρέταξαν τις ομάδες τους με συγκεκριμένες επιλογές. Η Μαρκό ξεκίνησε με τον Έξαρχο στο τέρμα και τους Μπουσάι, Σμάλη, Στάμου και Τσάκνη στην άμυνα. Στο κέντρο βρέθηκαν οι Κωνσταντακόπουλος, Φατιόν και Οικονομίδης, με τον Νεκούλ σε επιτελικό ρόλο πίσω από το επιθετικό δίδυμο των Αλεξόπουλου και Ελ Αραμπί. Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός παρατάχθηκε με τον Πόποβιτς κάτω από τα δοκάρια και τους Σάλιακα, Σμαϊλοβιτς, Κάρμο και Μπρούνο στην τετράδα της άμυνας. Οι Φίλης και Έσε πήραν θέσεις στον άξονα, έχοντας μπροστά τους τον Πουέρτα, ενώ οι Ζέλσον και Τουφάκης αγωνίστηκαν στα άκρα, με τον Μάριους στην κορυφή της επίθεσης.

Ο Ολυμπιακός μπήκε επιθετικά στο πρώτο ημίχρονο, απειλώντας νωρίς με τα σουτ των Τουφάκη (6′) και Πουέρτα (7′) που εξουδετέρωσε ο Έξαρχος. Το σκορ άνοιξε στο 15ο λεπτό, όταν μετά από φάση διαρκείας στην περιοχή, ο Φίλης τροφοδότησε τον Σάλιακα και ο Έλληνας μπακ με ένα εντυπωσιακό δεξί σουτ πέτυχε το 0-1.

Η Μαρκό προσπάθησε να απαντήσει, όμως ο Ελ Αραμπί αστόχησε σε τετ α τετ στο 24′. Πριν την ανάπαυλα, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν δύο ακόμη καλές στιγμές, με ένα μακρινό σουτ του Φίλη στο 34′ και μια κεφαλιά του Μάριους στο 40′.

Στο δεύτερο μέρος η Μαρκό ανέβασε την απόδοσή της και άγγιξε την ισοφάριση στο 55′. Ο Νεκούλ έκανε το σουτ, ο Πόποβιτς απέκρουσε εντυπωσιακά και στη συνέχεια η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι, προτού χτυπήσει στο κεφάλι του Κάρμο και περάσει κόρνερ. Ο Ολυμπιακός απάντησε στο 63′ με άστοχο σουτ του Τουφάκη, αλλά βρήκε το δεύτερο γκολ στο 71′. Μετά από εκτέλεση κόρνερ του Πουέρτα, ο Κάρμο με υποδειγματική κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 0-2. Στα εναπομείναντα λεπτά οι δύο προπονητές προχώρησαν σε αλλαγές, με το σκορ να μην αλλάζει μέχρι το σφύριγμα της λήξης.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων: