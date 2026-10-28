Ρέτσος για ανανέωση

Δεν θα αργήσει η συνάντηση του Ολυμπιακού με τον Παναγιώτη Ρέτσο για την ανανέωση του συμβολαίου. Ο διεθνής Έλληνας στόπερ έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον ομάδων του εξωτερικού με τις εμφανίσεις που πραγματοποιεί, στο λιμάνι όμως δεν θέλουν να τον χάσουν. Ούτε ο ίδιος, από την πλευρά του, ψήνεται για νέα… μετανάστευση, είναι στην καλύτερη φάση της καριέρας του, είναι ευτυχισμένος στους ερυθρόλευκους και η αλήθεια είναι πως δεν τρελαίνεται κιόλας με τις ομάδες που τον παρακολουθούν. Η προτεραιότητά του αυτή τη στιγμή είναι η ανανέωση του συμβολαίου με τον Ολυμπιακό και αυτό που προκύπτει είναι πως σε λίγες εβδομάδες αυτό το θέμα θα κλείσει με την ανακοίνωση της ανανέωσης του συμβολαίου του.

Γιατί δεν έφυγε ο Λίσι

Τελειωμένος από τον ΠΑΟΚ θεωρείται ο Αλέσιο Λίσι, ο οποίος όμως παραμένει στη θέση του. Ο λόγος; Δεν έχει βρεθεί ο αντικαταστάτης του. Επισήμως, οι ασπρόμαυροι εξακολουθούν να στηρίζουν τον Ιταλό προπονητή και του δίνουν κι άλλο χρόνο, στη λογική πως έγινε ένα νέο ξεκίνημα το καλοκαίρι με αλλαγές σε όλα τα επίπεδα, οπότε δεν πρέπει να κριθεί από τόσο νωρίς ο προπονητής. Ανεπισήμως, το θέμα είναι ότι δεν έχει βρεθεί ακόμη ο επόμενος. Γιατί ο επόμενος δεν μπορεί να είναι ακόμη ένα «στοίχημα», δεν έχει νόημα να φύγει ο Λίσι για να έρθει ένας… νέος Λίσι στη θέση του. Αν είναι να αντικατασταθεί, θα πρέπει αυτός που θα έρθει να είναι ένας προπονητής που θα δίνει κάποιες εγγυήσεις με το βιογραφικό του. Και μέχρι να βρεθεί αυτός, ο Ιταλός θα παραμένει στον πάγκο.

Καμπανάκι για Καλαϊτζάκη

Δεν είναι και το καλύτερο δυνατό το κλίμα για έναν Έλληνα παίκτη στον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Και δεν πρόκειται για κάποιον εκ των Ντίνου Μήτογλου ή Λευτέρη Μαντζούκα που έμειναν εκτός 12άδας με την Αρμάνι Μιλάνο, αλλά για τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη. Μπορεί ο ίδιος να δηλώνει ενθουσιασμένος που δουλεύει με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και να θεωρεί ότι με τον Σέρβο θα δείξει όσα δεν έδειξε με τον Εργκίν Αταμάν, η αλήθεια όμως είναι ότι δεν έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Ζοτς. Οι πράσινοι βέβαια, όπως και όλες οι ομάδες, χρειάζονται ελληνικά διαβατήρια λόγω του σχετικού κανονισμού, αυτό όμως δεν θα αποτελέσει… σωσίβιο για τον Καλαϊτζάκη αν δεν ανεβάσει την απόδοσή του. Υπάρχουν κι αλλού Έλληνες παίκτες που μπορεί να αποκτήσει το καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός, αντικαθιστώντας όποιον δεν κάνει στον Ομπράντοβιτς.

Κάτι σαν τεστ στην Τούμπα

Ντέρμπι σήμερα στην Τούμπα για το κύπελλο Ελλάδας και ο Λανουά περιμένει μια άριστη διαιτησία από τον Ευαγγέλου. Όχι μόνο επειδή θέλει να αποφύγει τα παράπονα της ΑΕΚ ή του ΠΑΟΚ, αλλά και επειδή είναι κάτι σαν τεστ για τους Έλληνες διαιτητές, τους οποίους η ΚΕΔ, δηλαδή η ΕΠΟ, θέλει να επαναφέρει στα ντέρμπι του πρωταθλήματος. Ο αρχιδιαιτητής έκρινε ότι ο Ευαγγέλου είναι ο κατάλληλος για να σφυρίξει το ντέρμπι δικεφάλων και θα φανεί στην πράξη αν θα τον δικαιώσει ή όχι. Καμία από τις δύο ομάδες, πάντως, δεν προσπάθησε να δημιουργήσει κλίμα πριν το ματς, αποδέχθηκαν με ηρεμία την απόφαση του Λανουά και ελπίζουν ήρεμο να είναι το κλίμα σε ό,τι αφορά τη διαιτησία και μετά τη λήξη του ματς. Κάτι που θέλει πάρα πολύ και ο Γκαγκάτσης, ο οποίος έχει βάλει στόχο να πείσει τους πάντες πως η ελληνική διαιτησία παρουσιάζει πρόοδο.

Μπέρδεμα με Φωτιά και VAR

Σε ό,τι αφορά την ΚΕΔ πάντως, προκαλεί ένα μπέρδεμα η διαρροή για όσα έγιναν στο ΠΑΟΚ – Ηρακλής. Σύμφωνα με όσα προκύπτουν… ρεπορταζιακά, ο Λανουά θεωρεί πως όλες οι παρεμβάσεις του VAR ήταν σωστές στην αναμέτρηση των ασπρόμαυρων με τον γηραιό, όπου ο Βάλτερ Ματσάρι εκνευρίστηκε τόσο πολύ ώστε να θέλει να φύγει από τον πάγκο κατά τη διάρκεια του αγώνα. Από την άλλη, αν και τα είδαν όλα σωστά στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, αφήνουν τον Φωτιά εκτός ορισμών για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ήταν σωστές οι παρεμβάσεις του VAR που οδήγησαν σε αλλαγή των αρχικών αποφάσεων του Φωτιά και δεν ήταν σωστός ο Φωτιάς που άλλαξε τις αρχικές αποφάσεις του έπειτα από τις παρεμβάσεις του VAR; Δεν μοιάζουν και τόσο λογικά αυτά.