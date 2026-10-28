Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά μετά την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό και το όνομά του αρχίζει να παίζει αρκετά έντονα στα ρεπορτάζ για το μέλλον του.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το ισπανικό «Cope», ο Μεντιλίμπαρ είναι ένας από τους δύο υποψήφιους της Εσπανιόλ για να αντικαταστήσει τον Μανόλο Γκονζάλεθ, ο οποίος αποχώρησε από τον πάγκο της ομάδας μετά την κάκιστη εκκίνηση στη La Liga και τον αποκλεισμό από τη Σεστάο της 4ης κατηγορίας στο Copa del Rey.

Πέραν του «Μέντι», για τον πάγκο της Εσπνιόλ παίζει και ο Ζουλιέν Λοπετέγι, ο οποίος είναι επίσης ελεύθερος.

Ωστόσο, ο 65χρονος τεχνικός φαίνεται πως εξετάζεται και από τη Φενέρμπαχτσε. Ο Ισμαΐλ Καρτάλ αποχώρησε από τον τουρκικό σύλλογο και αρκετοί συνάδελφοι από τη γειτονική χώρα τονίζουν πως ο Μεντιλίμπαρ αποτελεί την πρωταρχική επιλογή της διοίκησης.