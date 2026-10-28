Με πέντε αναμετρήσεις και δύο μεγάλα παιχνίδια σε ΟΑΚΑ και Τούμπα συνεχίζεται σήμερα, η 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Το ντέρμπι Δικεφάλων δεσπόζει στο βραδινό πρόγραμμα, ενώ νωρίτερα ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον φορμαρισμένο Άρη. Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στο Μαρκόπουλο, την ώρα που Νέστος Χρυσούπολης–Καλαμάτα και ΑΕΛ–ΟΦΗ συμπληρώνουν μια ημέρα με σημαντικό βαθμολογικό ενδιαφέρον.

Μαρκό – Ολυμπιακός: για το 3/3 οι «ερυθρόλευκοι» (15:00)

Στο Δημοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου, ο Ολυμπιακός αναζητεί την τρίτη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια Κυπέλλου, έχοντας προηγουμένως επικρατήσει της ΑΕΛ με 4-0 και του Βόλου με 3-2. Η ομάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ προέρχεται από το επιβλητικό 5-0 επί της Καλαμάτας και μετρά επτά διαδοχικές νίκες σε όλες τις διοργανώσεις.

Απέναντί της, όμως, θα βρει μια Μαρκό με υψηλή αυτοπεποίθηση. Η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου οδηγεί την κούρσα στη Super League 2 και έρχεται από το εντυπωσιακό 4-0 στην έδρα του Πανιωνίου. Στο Κύπελλο έχει έναν βαθμό, από το 2-2 με την Κηφισιά, ενώ ακολούθησε η ήττα με 1-0 από τον Άρη. Ο Ολυμπιακός έχει τον πρώτο λόγο, αλλά καλείται να επιβεβαιώσει την ανωτερότητά του απέναντι σε αντίπαλο που βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Μετάδοση: ΣΠΟΡ FM TV 1.

Νέστος Χρυσούπολης – Καλαμάτα: Αναζητώντας την πρώτη νίκη (15:00)

Στη Χρυσούπολη, οι δύο ομάδες διεκδικούν το πρώτο τους τρίποντο στη διοργάνωση. Ο Νέστος δεν έχει ακόμη βαθμό, έχοντας αντιμετωπίσει δύο ιδιαίτερα απαιτητικούς αντιπάλους: ηττήθηκε με 2-0 από την ΑΕΚ και με 3-0 από τον ΟΦΗ. Η έδρα αποτελεί το βασικό του στήριγμα στην προσπάθεια να αλλάξει την εικόνα του στη League Phase.

Η Καλαμάτα έχει συγκεντρώσει δύο βαθμούς, με ισοπαλίες απέναντι στον Βόλο, 2-2, και στην ΑΕΛ, 1-1. Παράλληλα, αναζητεί αντίδραση μετά τη βαριά ήττα από τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα. Η διαφορά κατηγορίας τής δίνει προβάδισμα στα χαρτιά, όμως χρειάζεται αποτελεσματικότητα για να μετατρέψει αυτή την υπεροχή σε νίκη. Μετάδοση: ΣΠΟΡ FM TV 2.

Παναθηναϊκός – Άρης: Δοκιμασία απέναντι σε αντίπαλο με σερί (17:30)

Στο ΟΑΚΑ συναντιούνται δύο ομάδες που προέρχονται από θετικά αποτελέσματα. Ο Παναθηναϊκός πέρασε με 1-0 από τον Βόλο για το πρωτάθλημα και στο Κύπελλο μετρά δύο νίκες χωρίς να έχει δεχθεί γκολ. Ο Άρης, από την πλευρά του, έχει ανεβάσει την απόδοσή του μετά τη διακοπή, με τρεις συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα. Στη League Phase βρίσκεται στους τέσσερις βαθμούς, έχοντας αφήσει δύο στην Τρίπολη, στο 1-1 με τον Αστέρα.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ προχωρά σε διαχείριση του ρόστερ, καθώς ακολουθεί το κυριακάτικο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Ντέσερς, Ντε Φράι και Καλάμπρια έμειναν εκτός αποστολής για ξεκούραση, ενώ απουσιάζει και ο τραυματίας Ουναΐ. Οι αλλαγές προσθέτουν ενδιαφέρον στην αναμέτρηση, με τους «πράσινους» να θέλουν να διατηρήσουν το απόλυτο και τον Άρη να αναζητεί αποτέλεσμα που θα ενισχύσει τη θέση του στη διοργάνωση. Μετάδοση: ΣΚΑΪ και ΣΠΟΡ FM TV 1.

ΑΕΛ – ΟΦΗ: Οι «βυσσινί» χρειάζονται βαθμούς, οι Κρητικοί συνέχεια (19:30)

Στην AEL FC Arena, η ΑΕΛ υποδέχεται τον ΟΦΗ έχοντας έναν βαθμό στη League Phase και ανάγκη να αξιοποιήσει την έδρα της για να βελτιώσει τις πιθανότητες πρόκρισης. Οι Κρητικοί βρίσκονται στους τέσσερις βαθμούς, με τρία γκολ ενεργητικό και κανένα παθητικό, και ταξιδεύουν στη Λάρισα μετά τη νίκη με 2-1 επί του ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα.

Ο Χρήστος Κόντης έχει να αντιμετωπίσει αρκετές απουσίες. Εκτός αποστολής βρίσκονται οι τραυματίες Χριστογεώργος, Ισέκα και Χνάρης, όπως και οι Ντίκμαν, Κρίζμανιτς, Μπουχαλάκης και Μαρινάκης. Η ΑΕΛ ολοκλήρωσε την προετοιμασία της με 23 ποδοσφαιριστές στην αποστολή. Για τους γηπεδούχους το παιχνίδι προσφέρει ευκαιρία επανεκκίνησης στο Κύπελλο, ενώ ο ΟΦΗ θέλει να διατηρήσει τη δυναμική του και να κάνει ακόμη ένα βήμα προς την επόμενη φάση. Μετάδοση: ΣΠΟΡ FM TV 2.

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Ντέρμπι αντίδρασης και επιβεβαίωσης στην Τούμπα (20:30)

Το σημαντικότερο παιχνίδι της ημέρας διεξάγεται στην Τούμπα, με τον ΠΑΟΚ να αναζητεί αντίδραση και την ΑΕΚ συνέχεια στις επιτυχίες. Οι γηπεδούχοι προέρχονται από την ήττα με 2-1 από τον ΟΦΗ, ενώ στο Κύπελλο έχουν ήδη απώλεια βαθμών, μετά το εντός έδρας 0-0 με την κρητική ομάδα. Η Ένωση, αντίθετα, επέστρεψε στις νίκες με το 5-0 επί του Παναιτωλικού και στη League Phase έχει έξι βαθμούς με απολογισμό τερμάτων 10-0.

Ο Αλέσιο Λίσι δεν υπολογίζει στους Πέλκα, Μιχαηλίδη και Λουσέ, γεγονός που περιορίζει τις επιλογές του σε ένα παιχνίδι αυξημένων απαιτήσεων. Για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, η επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη ανοίγει μια δύσκολη ακολουθία αγώνων, καθώς ακολουθούν ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα και η Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League. Το αποτέλεσμα έχει επομένως βάρος τόσο για τη βαθμολογική θέση των δύο ομάδων όσο και για την ψυχολογία τους ενόψει της συνέχειας. Μετάδοση: ΣΚΑΪ και ΣΠΟΡ FM TV 1.