Η Κίνα δήλωσε σήμερα ότι λαμβάνει «σοβαρά υπόψιν» τη συγγνώμη που ζήτησε ο ποδοσφαιριστής Κιλιάν Μπαπέ μετά τις δηλώσεις του για τον ιστορικό ηγέτη Μάο Τσετούνγκ, οι οποίες του κόστισαν τη συνεργασία με αρκετές κινεζικές εταιρίες.

«Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψιν τη συγγνώμη που ζήτησε το εν λόγω πρόσωπο», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών Γκού Τζιακούν, σε τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Ο Μπαπέ ζήτησε χθες συγγνώμη μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από την κυκλοφορία στο Ίντερνετ ενός βίντεο, στο οποίο ο Γάλλος αστέρας του ποδοσφαίρου φαίνεται να αστειεύεται σχετικά με τον Μάο Τσετούνγκ.