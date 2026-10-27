Η Euroleague και το υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού του Άμπου Ντάμπι ανακοίνωσαν με κάθε επισημότητα πως το Final Four του 2027 και του 2029 θα διεξαχθούν στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Πριν καν αρχίσει η φετινή σεζόν ήταν γνωστό ότι το Final Four τον Μάιο του 2027 θα διεξαχθεί στο Άμπου Ντάμπι, όπου είχε γίνει και αυτό του 2025, με τους Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να συμμετέχουν σε αυτό αλλά να μην καταφέρνουν να κατακτήσουν το τρόπαιο, το οποίο κατέληξε στη Φενέρμπαχτσε.

Τώρα, όμως, είναι και επίσημο ότι το Final Four τόσο της φετινής σεζόν όσο και του 2028-29 θα διεξαχθεί στο Άμπου Ντάμπι, με τη Euroleague και το υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού να το ανακοινώνουν.

Οι ημιτελικοί του Final Four της φετινής σεζόν θα γίνουν στις 28 Μαΐου και ο τελικός στις 30 του μήνα, με τον πρόεδρο της Euroleague, Ντέγιαν Μποντιρόγκα, να αναφέρει τα εξής στις δηλώσεις του…

«Είναι τεράστια χαρά μου να ανακοινώσω ότι το Final Four θα επιστρέψει στο Άμπου Ντάμπι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Άμπου Ντάμπι για τη συνεχή υποστήριξη και εμπιστοσύνη του. Μαζί, καταφέραμε να διοργανώσουμε ένα από τα καλύτερα Final Four στην 26χρονη ιστορία μας, αποδεικνύοντας την τεράστια παγκόσμια απήχηση της εμπειρίας της EuroLeague. Αυτό το νέο ορόσημο καταδεικνύει την κοινή μας δέσμευση στην ανάπτυξη του μπάσκετ και στη δημιουργία αξέχαστων εμπειριών για τους οπαδούς μας».

Όσο για τον CEO της λίγκας, Τσους Μπουένο, είπε πως «η ανανέωση της δέσμευσής μας με το Άμπου Ντάμπι για τις εκδόσεις Final Four του 2027 και του 2029 αντιπροσωπεύει ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς τα εμπρός στη διεθνή στρατηγική ανάπτυξής μας. Το μοντέλο μας που συνδυάζει τις παραδοσιακές αγορές μπάσκετ της Ευρώπης με παγκόσμιες πόλεις που προσφέρουν εγκαταστάσεις παγκόσμιας κλάσης, ισχυρή τουριστική ελκυστικότητα και παθιασμένες αθλητικές κοινότητες συνεχίζει να αποδεικνύεται εξαιρετικά επιτυχημένο. Το Άμπου Ντάμπι έχει γίνει βασικός εταίρος σε αυτό το όραμα και μαζί θα συνεχίσουμε να φέρνουμε το ευρωπαϊκό μπάσκετ συλλόγων στο ευρύτερο δυνατό παγκόσμιο κοινό».