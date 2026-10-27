Νέο πρόβλημα στον Ολυμπιακό ενόψει του εκτός έδρας αγώνα με τη Μπεσίκτας για την 8η αγωνιστική της Euroleague, καθώς ο Νίκολα Μιλουτίνοφ μένει εκτός λόγω ενοχλήσεων στο δεύτερο δάχτυλο του δεξιού του ποδιού.

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να αφήσουν πίσω τους την εντός έδρας ήττα από τη Φενέρμπαχτσε και να επιστρέψουν στις νίκες, τα προβλήματα όμως όχι μόνο δεν λείπουν αλλά αυξάνονται κιόλας.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ήξερε ότι δεν θα είχε στη διάθεσή του τους τραυματίες Εβάν Φουρνιέ και Γιαν Μοντέρο -συν τον τιμωρημένο Τάιλερ Ντόρσεϊ- και τώρα έμαθε ότι δεν μπορεί να υπολογίζει ούτε στον Μιλουτίνοφ.

Ο Σέρβος σέντερ αισθάνεται ενοχλήσεις στο δεύτερο δάχτυλο του δεξιού του ποδιού και θα υποβληθεί σε εξετάσεις, με την απουσία του από το ματς στην Τουρκία να αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τους πρωταθλητές Ελλάδας και Ευρώπης.

Στην αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με τη Μπεσίκτας είναι οι ΜακΙντάιρ, Γουόρντ, Πλώτας, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Εντζάι, Καραγιαννίδης, Τζόσεφ, Ντάνστον, Χολ και Τζόουνς.