Νέες βόμβες

Πολλά λεφτά ετοιμάζεται να ρίξει και στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου ο Παναθηναϊκός. Το μήνυμα έχει ήδη σταλεί στους μάνατζερ καθώς οι πράσινοι ήθελαν και θέλουν να αποκτήσουν εξτρέμ, ενώ τώρα προέκυψε και ο σοβαρός τραυματισμός του Ουναΐ, το κενό του οποίου θα προσπαθήσουν να καλύψουν. Ακόμη κι αν δεν υπήρχε το πρόβλημα με τον Μαροκινό, όμως, το τριφύλλι θα ξόδευε και πάλι πολλά λεφτά στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, όπως έγινε και πέρυσι. Ο Αλαφούζος έχει πειστεί, βλέποντας το πώς πάει η ομάδα, ότι τα λεφτά του πιάνουν τόπο επιτέλους, ότι υπάρχει ένας προπονητής που αξιοποιεί το ρόστερ και έχει διαβεβαιώσει τον Κοτσόλη για τα οικονομικά δεδομένα. Στον Παναθηναϊκό είναι αποφασισμένοι να κατακτήσουν το πρωτάθλημα φέτος και ο Αλαφούζος είναι διατεθειμένος να ξοδέψει ό,τι ποσό χρειαστεί προκειμένου να συμβεί αυτό.

Ο Ντόρσεϊ τι λέει;

Όλο και περισσότερο σκέφτονται στον Ολυμπιακό το ενδεχόμενο πώλησης του Ντόρσεϊ. Οι πιθανότητες ανανέωσης του συμβολαίου, το οποίο λήγει το καλοκαίρι, είναι απειροελάχιστες πλέον, το κλίμα για αυτόν στα αποδυτήρια δεν είναι και το καλύτερο, ενώ υπάρχει ενδιαφέρον και από ομάδες της Euroleague πλέον. Όχι μόνο από τον ΠΑΟΚ. Η Αρμάνι Μιλάνο και η Μακάμπι Τελ Αβίβ είναι οι δύο ομάδες που έχουν στις λίστες τους το όνομα του Ντόρσεϊ, με τους Ιταλούς μάλιστα να έχουν άριστες σχέσεις με τους ερυθρόλευκους. Οριστική απόφαση δεν έχουν πάρει ακόμη στο λιμάνι, το σκέφτονται όλο και περισσότερο όμως πλέον το να προχωρήσουν σε πώληση του παίκτη. Θα έχει ενδιαφέρον, όμως, να δούμε τι στάση θα κρατήσει ο Ντόρσεϊ απέναντι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο… Θα συμφωνήσει για μεταγραφή σε μία ομάδα της Euroleague που δεν έχει υψηλούς στόχους ή θα προτιμήσει να πάει το καλοκαίρι σαν σταρ στον φιλόδοξο ΠΑΟΚ του Μυστακίδη;

Ψήνει μεταγραφή ο Άρης

Φήμες που κυκλοφορούν το τελευταίο 24ωρο θέλουν τον Άρη να ετοιμάζει κάτι πολύ καλό στο μπάσκετ. Οι κίτρινοι πάνε μια χαρά μετά την ήττα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, είναι αήττητοι στο Eurocup, έχουν μια ξεκάθαρη ταυτότητα ως ομάδα και κινούνται με πιο χαμηλούς τόνους σε σχέση με τον ΠΑΟΚ. Λεφτά, πολλά λεφτά, έχει και ο Άρης αλλά δεν το… διαφημίζει τόσο. Οι κίτρινοι κινούνται αθόρυβα και στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν φήμες τις τελευταίες ώρες για μεταγραφή που ετοιμάζουν και η οποία θα προκαλέσει και ντόρο. Όνομα δεν έχει διαρρεύσει, το σενάριο που κυκλοφορεί όμως κάνει λόγο για «χτύπημα» από το NBA, με τον Βασίλη Σπανούλη να εξετάζει διάφορες περιπτώσεις παικτών το τελευταίο διάστημα, με στόχο να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την ομάδα και να γίνει το πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του Eurocup και την αυτόματη είσοδο στη Euroleague.

«Σειρήνες» για Κόντη

Ο Χρήστος Κόντης κάνει εξαιρετική δουλειά στον ΟΦΗ και αυτό το βλέπουν και εκτός Ελλάδας. Ο προπονητής των Κρητικών δεν μιλάει για το μέλλον του, έχει όμως μεγάλες φιλοδοξίες για τη συνέχεια της καριέρας του και έχει ενημερωθεί για το ενδιαφέρον που υπάρχει από ομάδες της Σαουδικής Αραβίας και της Τουρκίας. Σε οικονομικό επίπεδο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι προτάσεις θα είναι πάρα πολύ καλές. Ο ίδιος όμως δεν ενδιαφέρεται και τόσο. Στη Σαουδική Αραβία έχει δουλέψει στο παρελθόν και δεν ψήνεται και τόσο πολύ για επιστροφή, ενώ ούτε η Τουρκία τον συναρπάζει ως προοπτική. Στην Κρήτη πάντως θα πρέπει να του δείξουν ότι έχουν σκοπό να ενισχύσουν την ομάδα και να «χτίσουν» πάνω στις μέχρι τώρα επιτυχίες τους, αν θέλουν να τον πείσουν να ανανεώσει το συμβόλαιό του. Γιατί προτάσεις θα βρει και από την Ελλάδα ο Κόντης το προσεχές καλοκαίρι…

Προσεκτικοί με Μπέιλι

Δεν πρόκειται να παρασυρθούν στον Ολυμπιακό με τον Μπέιλι, παρά το γκολ στο ματς με την Καλαμάτα. Ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ μπήκε ως αλλαγή και ήταν πάρα πολύ καλός αν και δεν είχε πολύ χρόνο στη διάθεσή του, αυτό όμως δεν σημαίνει πως ο Αλγουαθίλ θα αλλάξει το πλάνο που έχει για αυτόν. Ο Μπέιλι, όπως λένε στον Ολυμπιακό, δουλεύει με πολύ μεγάλη διάθεση καθημερινά στις προπονήσεις, το ταλέντο του το ξέρουν όλοι, το προπονητικό τιμ όμως δεν πρόκειται να βιαστεί, δεν θα ρισκάρει τίποτα. Ο Μπέιλι αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα τραυματισμών την περσινή σεζόν, δεν έκανε κανονική προετοιμασία το καλοκαίρι και δεν είναι ακόμη 100% έτοιμος από όλες τις απόψεις. Αυτό σημαίνει πως οι ερυθρόλευκοι θα είναι πολύ προσεκτικοί μαζί του και η είσοδός του στην ομάδα θα γίνει σταδιακά και όχι με εκτόξευση του χρόνου συμμετοχής του επειδή έβαλε γκολ με την Καλαμάτα.