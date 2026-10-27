Η Ερασιτεχνική ΑΕΚ προχωρά σε μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία για τα ελληνικά αθλητικά δεδομένα, θεσπίζοντας μέτρα ουσιαστικής στήριξης της μητρότητας στο γυναικείο βόλεϊ. Με την υποστήριξη του Μάριου Ηλιόπουλου, η Ένωση ανανέωσε για ακόμη έναν χρόνο τη συνεργασία της με την Εβίτα Ξηντάρα, η οποία περιμένει παιδί, ενώ παράλληλα καθιερώνει επίδομα εγκυμοσύνης και αυτόματη ανανέωση συμβολαίων υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα, κάθε αθλήτρια του τμήματος βόλεϊ γυναικών που μένει έγκυος κατά το τελευταίο έτος του συμβολαίου της θα έχει δικαίωμα αυτόματης ετήσιας ανανέωσης της συνεργασίας της με τον σύλλογο. Επιπλέον, θα λαμβάνει επίδομα εγκυμοσύνης για το διάστημα της κύησης και της αποχής της από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις, ανεξάρτητα από το πότε ολοκληρώνεται το συμβόλαιό της.

Με τις συγκεκριμένες αποφάσεις, η ΑΕΚ επιδιώκει να διασφαλίσει ότι οι αθλήτριές της δεν θα χρειάζεται να επιλέγουν ανάμεσα στην επαγγελματική τους πορεία και τη δημιουργία οικογένειας. Πρόκειται για μια κίνηση που μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση και για άλλους αθλητικούς συλλόγους, σε μια περίοδο κατά την οποία η θεσμική προστασία της μητρότητας στον αθλητισμό εξακολουθεί να αποτελεί ζητούμενο.

«Η ΑΕΚ ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με την Εβίτα Ξηντάρα για έναν ακόμη χρόνο, στηρίζοντας έμπρακτα, όχι μόνο την αθλήτριά της, η οποία ετοιμάζεται να υποδεχθεί ένα νέο μέλος στην οικογένειά της, αλλά και την μητρότητα στον αθλητισμό! Ο αθλητικός οργανισμός της ΑΕΚ (Ερασιτεχνική), με την αμέριστη στήριξη του κ. Μάριου Ηλιόπουλου, βρίσκεται στο πλευρό της αθλήτριας μας και προχωρά στην υιοθέτηση συγκεκριμένων μέτρων για την έμπρακτη υποστήριξη της μητρότητας στο βόλεϊ γυναικών.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΑΕΚ θεσπίζει την ετήσια ανανέωση των συμβολαίων των αθλητριών του τμήματος που κυοφορούν κατά το τελευταίο έτος της συνεργασίας τους με τον Σύλλογο.

Παράλληλα, καθιερώνει επίδομα εγκυμοσύνης για κάθε αθλήτρια του βόλεϊ γυναικών, που μένει έγκυος, για τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της αποχής από τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις και ανεξάρτητα από τον χρόνο λήξης του συμβολαίου της.

Με τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, η ΑΕΚ επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να στηρίζει ουσιαστικά τις αθλήτριές της και να προασπίζει τη μητρότητα και την οικογένεια, αναγνωρίζοντας ότι η δημιουργία οικογένειας αποτελεί ένα ξεχωριστό και σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή κάθε γυναίκας, το οποίο πρέπει να αντιμετωπίζεται με σεβασμό και έμπρακτη υποστήριξη.

Η Εβίτα Ξηντάρα παραμένει μέλος της κιτρινόμαυρης οικογένειας, έχοντας την ΑΕΚ στο πλευρό της, μέσα και έξω από το γήπεδο. Εβίτα, σου ευχόμαστε ολόψυχα υγεία και κάθε ευτυχία σε αυτή τη νέα, όμορφη διαδρομή της ζωής σου!» τονίζεται στην ανακοίνωση.