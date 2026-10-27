Αλλαγή ημερομηνίας και ώρας βρίσκεται προ των πυλών για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ρεν στη Γαλλία, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Η προγραμματισμένη διεξαγωγή του αγώνα στις 5 Νοεμβρίου συμπίπτει με πορείες στο κέντρο της γαλλικής πόλης, γεγονός που οδήγησε την UEFA, σε συνεννόηση με τις δύο ομάδες και τις αρμόδιες Αρχές, στην απόφαση να μεταφέρει το παιχνίδι.

Η Τετάρτη 4 Νοεμβρίου φέρεται να έχει επιλεγεί ως νέα ημερομηνία, με την επίσημη ανακοίνωση να απομένει. Παράλληλα, εξετάζεται και η αλλαγή της ώρας έναρξης, καθώς το αρχικό 19:45 συμπίπτει με την έναρξη των αγώνων του Champions League. Ως πιθανότερη εναλλακτική εξετάζεται η σέντρα στις 17:30, χωρίς να υπάρχει ακόμη οριστική απόφαση.