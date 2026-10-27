Η Χρυσή Μπάλα κατέληξε στον Χάρι Κέιν, με τον Κιλιάν Μπαπέ να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και τον νεαρό άσο της Μπαρτσελόνα την τρίτη. Ο Ρόδρι τερμάτισε τέταρτος, ενώ ο Λιονέλ Μέσι συμπλήρωσε την πρώτη πεντάδα. Ο Γιαμάλ, πάντως, αναδείχθηκε κορυφαίος νέος ποδοσφαιριστής, κατακτώντας το βραβείο Kopa.

Ο Γκαρσία εκτίμησε ότι η συνύπαρξη του Γιαμάλ και του Ρόδρι στην εθνική Ισπανίας επηρέασε την τελική ψηφοφορία, καθώς οι δύο ποδοσφαιριστές μοιράστηκαν μέρος της υποστήριξης που συγκέντρωσαν οι συμπατριώτες τους.

«Πιστεύω ειλικρινά ότι ο Ρόδρι στέρησε από τον Λαμίν ορισμένες ψήφους. Στην ισπανική εθνική ομάδα, που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο, υπήρξε σαφής διαχωρισμός των ψήφων ανάμεσα στον Ρόδρι και τον Λαμίν Γιαμάλ, κάτι που τους κόστισε σημαντικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο επικεφαλής του France Football υπογράμμισε ότι η συνολική ποιότητα της ισπανικής ομάδας δυσκόλεψε την ανάδειξη ενός συγκεκριμένου πρωταγωνιστή.

«Οι ψήφοι διασκορπίστηκαν μεταξύ των Ισπανών ποδοσφαιριστών. Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι η εθνική ομάδα αποτελούσε ένα εξαιρετικά δεμένο σύνολο, μια εντυπωσιακή συλλογική μηχανή. Γι’ αυτό ήταν σχεδόν αδύνατο για τα μέλη της επιτροπής να ξεχωρίσουν και να ευνοήσουν μία συγκεκριμένη ατομική εμφάνιση», εξήγησε.

Τέλος, ο Γκαρσία στάθηκε και στην παρουσία του Γιαμάλ στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, επισημαίνοντας ότι ο νεαρός επιθετικός δεν είχε την επιθετική συνεισφορά που θα μπορούσε να ενισχύσει τις πιθανότητές του για την κορυφαία ατομική διάκριση.

«Ο Λαμίν Γιαμάλ έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής, κάτι που αποτελεί σπουδαίο επίτευγμα. Ωστόσο, σημείωσε μόλις ένα γκολ στη διοργάνωση και ξεκίνησε το τουρνουά έχοντας τραυματισμό. Αυτές οι συνθήκες δυσκόλεψαν ιδιαίτερα την επιτροπή στην αξιολόγηση και τη σύγκριση των Ισπανών ποδοσφαιριστών», κατέληξε.