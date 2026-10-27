Με στόχο ένα θετικό ξεκίνημα στην τρίτη φετινή διαβολοβδομάδα της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε (27/10, 21:15) την Αρμάνι Μιλάνο στο Telekom Center Athens, με τους Ιταλούς να αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα τραυματισμών.

Ο Άλεκ Πίτερς δεν αναμένεται να αγωνιστεί, καθώς αντιμετωπίζει διάταση στο γόνατο και δεν προλαβαίνει να ξεπεράσει τις ενοχλήσεις εγκαίρως. Ο Αμερικανός φόργουορντ μετρά φέτος 10,3 πόντους, 4,1 ριμπάουντ και μία ασίστ ανά αγώνα στην EuroLeague.

Παράλληλα, αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Γκάρισον Μάθιους, ο οποίος απουσίασε από το πρόσφατο παιχνίδι με τη Βίρτους Μπολόνια. Η κατάστασή του παρουσιάζει βελτίωση και η τελική απόφαση για τη συμμετοχή του θα ληφθεί την τελευταία στιγμή.