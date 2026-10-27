Δυσάρεστες εξελίξεις προέκυψαν για τον Αζεντίν Ουναΐ, καθώς η δεύτερη μαγνητική τομογραφία έδειξε σοβαρότερο τραυματισμό από τον αρχικά εκτιμώμενο, οδηγώντας τον στην απόφαση να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός έχει υποστεί ρήξη τένοντα στον δικέφαλο του δεξιού ποδιού και, σε συνεννόηση με την ομάδα του, θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου την Πέμπτη (29/10). Στόχος είναι να περιοριστεί ο κίνδυνος υποτροπής, με την αποθεραπεία του να αναμένεται πλέον να διαρκέσει αρκετά περισσότερο.

Με τα νέα δεδομένα, η επιστροφή του Μαροκινού μέσου του Παναθηναϊκού μετατίθεται για την περίοδο των Play Offs, αντί για μετά τον Ιανουάριο, όπως υπολογιζόταν αρχικά.