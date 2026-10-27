Αντιμέτωπος με έντονες αντιδράσεις στην Κίνα βρίσκεται ο Κιλιάν Μπαπέ, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο φέρεται να σχολιάζει με χιουμοριστική διάθεση ένα διαδικτυακό μοντάζ που συνδέεται με τον ιστορικό ηγέτη της χώρας, Μάο Τσετούνγκ. Η υπόθεση προκάλεσε κύμα δυσαρέσκειας στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ τρεις εταιρείες ανακοίνωσαν τη διακοπή της εμπορικής συνεργασίας τους με τον Γάλλο ποδοσφαιριστή.

Συγκεκριμένα, οι Dongpeng, Mengniu και Milkground, που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των ποτών και των γαλακτοκομικών προϊόντων, γνωστοποίησαν ότι τερματίζουν τις συμφωνίες τους με τον αστέρα της Ρεάλ Μαδρίτης. Στις ανακοινώσεις τους επικαλέστηκαν την ανάγκη σεβασμού των εθνικών αισθημάτων, υπογραμμίζοντας ότι δεν αποδέχονται συμπεριφορές ή δηλώσεις που τα προσβάλλουν.

Το επίμαχο βίντεο φέρεται να δείχνει τον Μπαπέ να αναφέρεται σε διαδικτυακά memes με το πρόσωπό του, κάνοντας λόγο για ένα φωτομοντάζ στο οποίο τα χαρακτηριστικά του είχαν τοποθετηθεί πάνω σε φωτογραφία ενός άνδρα που, όπως είπε, θεωρούσε Κινέζο δικτάτορα. Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατή η ανεξάρτητη επιβεβαίωση της αυθεντικότητας του βίντεο.

Η αναφορά εκτιμάται ότι αφορά τον Μάο Τσετούνγκ, ηγετική μορφή της κομμουνιστικής επανάστασης και ιδρυτή της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας το 1949. Παρά τον θάνατό του το 1976, ο Μάο εξακολουθεί να κατέχει εξέχουσα θέση στην ιστορική μνήμη της χώρας και να αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερο σεβασμό από σημαντικό μέρος της κινεζικής κοινωνίας.

Έντονες αντιδράσεις στα κινεζικά social media

Η υπόθεση απέκτησε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις στο Weibo, μία από τις δημοφιλέστερες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης στην Κίνα. Το θέμα της διακοπής της συνεργασίας της Dongpeng με τον Μπαπέ συγκέντρωσε εκατοντάδες εκατομμύρια προβολές, ενώ αρκετοί χρήστες εξέφρασαν την οργή τους για τα σχόλια που αποδίδονται στον ποδοσφαιριστή.

Ορισμένοι χαρακτήρισαν την υπόθεση προσβολή προς την κινεζική ιστορία και τις εθνικές αξίες, ενώ άλλοι ζήτησαν να υπάρξουν νομικές ενέργειες σε βάρος του Γάλλου διεθνή, προκειμένου να διεκδικηθούν αποζημιώσεις.

Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών τοποθετήθηκε επίσης επί του θέματος, σημειώνοντας ότι είναι φυσικό να υπάρχει κοινή αντίδραση απέναντι σε δηλώσεις που προκαλούν αισθήματα προσβολής στους πολίτες της χώρας.

Παράλληλα, σύμφωνα με το κινεζικό κρατικό μέσο ενημέρωσης The Paper, το τηλεοπτικό δίκτυο CCTV φέρεται να αποφάσισε την αναστολή των μεταδόσεων αγώνων της ισπανικής La Liga στους οποίους συμμετέχει ο Μπαπέ, καθώς και την απόσυρση διαφημίσεων με πρωταγωνιστή τον ίδιο. Το AFP διευκρίνισε ότι δεν είχε καταφέρει να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τη συγκεκριμένη πληροφορία