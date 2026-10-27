Τη δύσκολη περίοδο που έχει μπροστά του μετά την επέμβαση στον ώμο, αλλά και τις υψηλές φιλοδοξίες του ΠΑΟΚ, περιέγραψε ο Γίρι Παβλένκα σε συνέντευξή του στην επίσημη ιστοσελίδα της Βέρντερ Βρέμης.

Ο Τσέχος τερματοφύλακας υπολογίζει να επιστρέψει στη δράση σε τρεις με τέσσερις μήνες, ενώ στάθηκε και στην ποιότητα των μεγάλων ομάδων του ελληνικού ποδοσφαίρου, ξεκαθαρίζοντας πως ο «Δικέφαλος του Βορρά» στοχεύει κάθε χρόνο στην ευρωπαϊκή παρουσία και στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

«Ο τραυματισμός φυσικά κάνει τα πράγματα πιο δύσκολα. Την περασμένη εβδομάδα υποβλήθηκα σε χειρουργική επέμβαση στο Μόναχο και θα μείνω εκτός δράσης για τρεις με τέσσερις μήνες. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση του ώμου μου εξελίσσεται καλά. Ελπίζω απλώς να επιστρέψω στο γήπεδο όσο το δυνατόν γρηγορότερα», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Η ζωή εδώ είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Έχουμε πολλή ηλιοφάνεια και αυτό μας αρέσει. Είναι φυσικά κάπως διαφορετικά σε σχέση με τη Βρέμη», σημείωσε, για να προσθέσει:

«Το επίπεδο του ποδοσφαίρου δεν είναι τόσο υψηλό όσο στην Bundesliga, αλλά οι τέσσερις μεγάλες ομάδες, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και εμείς στον ΠΑΟΚ, διαθέτουμε μεγάλη ποιότητα. Όταν παίζουμε αυτά τα ντέρμπι, το επίπεδο είναι πραγματικά καλό. Οι στόχοι μας είναι να αγωνιζόμαστε κάθε χρόνο στην Ευρώπη και να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα».