Από το ένστικτο του σκόρερ μέχρι την ικανότητά του να κάνει ολόκληρη την ομάδα να λειτουργεί καλύτερα, ο Άγγλος της Μπάγερν έχει επαναπροσδιορίσει τον ρόλο του κεντρικού επιθετικού. Ο Μπαπέ πλήρωσε την απουσία τίτλων, ενώ ο Γιαμάλ θα χρειαστεί να περιμένει για να έρθει η δική του ώρα.

Θέλαμε να δούμε να θριαμβεύει η αθωότητα, το θράσος και το αδιαμφισβήτητο ταλέντο της νεαρής ηλικίας, στο πρόσωπο του Λαμίν Γιαμάλ. Ωστόσο, η νίκη του Χάρι Κέιν δεν επιδέχεται αμφισβήτησης.

Ένας Λονδρέζος βραβεύτηκε στην ίδια του την πόλη, έχοντας στερηθεί για χρόνια τόσο τους ομαδικούς όσο και τους ατομικούς τίτλους, πληρώνοντας το τίμημα της σχεδόν αιώνιας αγάπης του για την Τότεναμ, την ομάδα που είχε για πάντα στην καρδιά του. Το 2023, ο Κέιν αποφάσισε πως είχε έρθει η ώρα να κόψει τον ομφάλιο λώρο που τον κρατούσε δεμένο με τους «Σπερς» επί 19 ολόκληρα χρόνια και μετακόμισε στη Βαυαρία.

Στο Μόναχο συνέχισε να σκοράρει ακατάπαυστα. Αρχικά, γνώρισε την απρόσμενη αποτυχία να κατακτήσει την Bundesliga, όμως στη συνέχεια εξελίχθηκε στον πληρέστερο επιθετικό του κόσμου, ξεχωρίζοντας για το εύρος των κινήσεών του, την ποικιλία στο παιχνίδι του και την τακτική του ευφυΐα.

Παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί να πετυχαίνει δεκάδες γκολ, ο Άγγλος έμαθε να θέτει το ταλέντο του στην υπηρεσία της ομάδας. Στην Μπάγερν έγινε πολύτιμος συνεργάτης δύο εξαιρετικών ποδοσφαιριστών, του Λουίς Ντίας και του Μάικλ Ολίσε, ενώ στην εθνική Αγγλίας ανέπτυξε μια εξαιρετική αγωνιστική σύνδεση με τον Τζουντ Μπέλινγκχαμ.

Ο Κέιν γεννήθηκε και καθιερώθηκε ως το κλασικό «εννιάρι», όμως με το πέρασμα των χρόνων μεταμορφώθηκε στο πρότυπο του σύγχρονου κεντρικού επιθετικού: ενός φορ που συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη, συνεργάζεται με τους συμπαίκτες του και συμβάλλει στη συνολική λειτουργία της ομάδας.

Μέχρι σήμερα, είχε συμπεριληφθεί επτά φορές στην κατάταξη της Χρυσής Μπάλας στις τελευταίες οκτώ διοργανώσεις, επιδεικνύοντας αξιοσημείωτη σταθερότητα. Ωστόσο, δεν είχε καταφέρει ποτέ να ξεπεράσει τη δέκατη θέση, στην οποία είχε βρεθεί τρεις φορές. Στα 33 του χρόνια, κατακτά πλέον ένα βραβείο που αναγνωρίζει όχι μόνο όσα πέτυχε μέσα στο 2026, αλλά και τη σπουδαία πορεία της καριέρας του.

Ο επιθετικός της Μπάγερν παρουσίασε στους ψηφοφόρους ένα εντυπωσιακό απολογισμό: 73 γκολ σε 65 συμμετοχές με τον σύλλογο και την εθνική ομάδα. Παράλληλα, κατέκτησε το νταμπλ στη Γερμανία και οδήγησε την Αγγλία στην καλύτερη πορεία της σε Παγκόσμιο Κύπελλο μετά τον θρίαμβο του 1966.

Στο Champions League, η διαδρομή του σταμάτησε στον συγκλονιστικό ημιτελικό αποκλεισμό από την Παρί Σεν Ζερμέν, σε μια ευρωπαϊκή πορεία που ο ίδιος εμπλούτισε με 14 γκολ. Ένα λιγότερο από τον Κιλιάν Μπαπέ.

Ο Γάλλος επιθετικός, ωστόσο, έφτασε στο Λονδίνο χωρίς τρόπαια, παρά την καταιγιστική του παραγωγικότητα. Αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στη La Liga, στο Champions League και στο Παγκόσμιο Κύπελλο, όπου έγραψε ιστορία στα χρονικά της διοργάνωσης. Έφτασε τα 22 γκολ σε ισάριθμες συμμετοχές σε τρεις διαφορετικές διοργανώσεις Μουντιάλ, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 16 τερμάτων του Μίροσλαβ Κλόζε.

Ο φορ της Ρεάλ Μαδρίτης ξεκίνησε μια πρωτοφανή εκστρατεία αυτοπροβολής, μια τακτική που δύσκολα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί κομψή, παρασύροντας στη συνέχεια και τον Λαμίν Γιαμάλ σε αυτή τη συζήτηση.

Ο Κέιν, αντίθετα, παρέμεινε σχεδόν σιωπηλός, αφήνοντας το γήπεδο να μιλήσει για εκείνον. Ο Μπαπέ προώθησε τον εαυτό του σαν να ήταν ο καλύτερος διαφημιστής, αλλά τελικά πλήρωσε την απουσία τίτλων, κάτι που αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα όταν αγωνίζεσαι στη Ρεάλ Μαδρίτης και στην εθνική Γαλλίας.

HARRY KANE IS THE 2026 BALLON D’OR! #ballondor https://t.co/k3CUlwLF1E — Ballon d’Or (@ballondor) October 26, 2026

Λέγεται ότι σκέφτεται σχεδόν αποκλειστικά τον εαυτό του, τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου. Και αυτή η άποψη δεν στερείται εντελώς βάσης.

Ο Λαμίν Γιαμάλ, από την άλλη, είχε κατακτήσει τίτλους, και μάλιστα σπουδαίους: τη La Liga με την Μπαρτσελόνα και το Παγκόσμιο Κύπελλο με την Ισπανία. Ο απολογισμός του περιλάμβανε επίσης 25 γκολ και 20 ασίστ.

Ωστόσο, επηρεάστηκε από το γεγονός ότι αγωνίστηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ βρισκόταν ακόμη στη διαδικασία αποκατάστασης από έναν μυϊκό τραυματισμό, ο οποίος λίγο έλειψε να του στερήσει τη συμμετοχή στο τουρνουά της Αμερικής.

Στο Μουντιάλ, ο νεαρός άσος της Μπαρτσελόνα σημείωσε μόλις ένα γκολ, κάτι που σε έναν βαθμό επισκίασε τη σημαντική συμβολή του στην κατάκτηση του δεύτερου αστεριού της εθνικής Ισπανίας. Η συνεισφορά του, πάντως, παρέμεινε αξιοσημείωτη.

Μετά τη δεύτερη θέση πίσω από τον Ουσμάν Ντεμπελέ το 2025, ήρθε αυτή η νέα κατάταξη. Το μέλλον, φυσικά, του ανήκει.

Ο νεαρός που μεγάλωσε μέσα στις δυσκολίες των προαστίων της Βαρκελώνης και διαμορφώθηκε ποδοσφαιρικά μέσα στη μαγεία της Μασία είναι μόλις 19 ετών και έχει ήδη στη συλλογή του τρία πρωταθλήματα La Liga, ένα Παγκόσμιο Κύπελλο και ένα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Τρόπαια που ο Άγγλος Κέιν έβλεπε διαρκώς να απομακρύνονται από μπροστά του, πολλές φορές ενώ βρισκόταν μια ανάσα από την κατάκτησή τους.