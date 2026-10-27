Για τη νέα σελίδα που έχει ανοίξει στην καριέρα του με τη φανέλα του Ατρομήτου, το τέλος της συνεργασίας του με τον Ολυμπιακό και τη σχέση εμπιστοσύνης που τον συνδέει με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε ο Ντάνι Γκαρθία. Ο Ισπανός μέσος παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «ALL IN» του ΣΚΑΪ και την Έλενα Παπαδοπούλου, αναφερόμενος τόσο στην προσωπική του ζωή όσο και στις σημαντικότερες στιγμές της ποδοσφαιρικής του διαδρομής.

Ο 35χρονος ποδοσφαιριστής εξήγησε τους λόγους για τους οποίους επέλεξε να παραμείνει στην Αθήνα και να συνεχίσει την καριέρα του στον Ατρόμητο, ενώ δεν έκρυψε την πικρία του για ορισμένα σχόλια που έγιναν το προηγούμενο διάστημα σχετικά με την παρουσία του στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Όπως ξεκαθάρισε, η σχέση του με τον Μεντιλίμπαρ είναι ιδιαίτερα στενή, ωστόσο αυτό δεν επηρέαζε τις αποφάσεις του Βάσκου προπονητή, ο οποίος έκρινε τους ποδοσφαιριστές αποκλειστικά με βάση την αγωνιστική τους κατάσταση.

Παράλληλα, ο Γκαρθία αναφέρθηκε στην αποχώρησή του από τους «ερυθρόλευκους», τονίζοντας ότι επρόκειτο για απόφαση του συλλόγου, την οποία σεβάστηκε, χωρίς να ξεχνά τις όμορφες στιγμές που έζησε στο «Γ. Καραϊσκάκης». Μίλησε ακόμη για την οικογένειά του, τις σκέψεις του για το μέλλον μετά το ποδόσφαιρο, αλλά και το όνειρό του να κατακτήσει ένα Κύπελλο με τον Ατρόμητο.

Αναλυτικά η συνέντευξη του Ντάνι Γκαρθία

Πώς αποφάσισες τελικά να μείνεις εδώ;

Αποφάσισα να μείνω στην Αθήνα, επειδή η μεταγραφική αγορά στην Ισπανία ήταν κλειστή. Εγώ και η οικογένειά μου είχαμε κάποιες επιλογές: να παραμείνουμε εδώ ή, ίσως, να πάμε στη Σαουδική Αραβία ή στο Κατάρ.

Νομίζω, όμως, ότι είναι σημαντικό και για την κόρη μου να συνεχίσει στο ίδιο σχολείο. Η γυναίκα μου είναι ευτυχισμένη εδώ, στην Αθήνα, οπότε πιστεύω ότι αυτή ήταν η καλύτερη επιλογή και για μένα, ως ποδοσφαιριστή: να συνεχίσω στον Ατρόμητο.

Μου αρέσει η νοοτροπία του συλλόγου. Είναι ένας ταπεινός σύλλογος, με οικογενειακό χαρακτήρα. Είμαι ευτυχισμένος, γιατί πηγαίνω καθημερινά στην προπόνηση και συναντώ καλούς ανθρώπους και καλούς προπονητές, που θέλουν να παίζουν ποδόσφαιρο.

Ξέρεις τι σημαίνει «Ατρόμητος»;

Ναι, είναι κάτι σαν «χωρίς φόβο», σωστά; Ατρόμητος!

Είσαι ατρόμητος;

Τώρα, ναι! Πριν από χρόνια φοβόμουν πολλά πράγματα, αλλά πλέον έχω αποκτήσει μεγάλη εμπειρία και καταλαβαίνω καλύτερα τη ζωή.

Ας μιλήσουμε για τη σύζυγό σου. Πόσο σημαντική είναι για σένα;

Το καλύτερο για την καριέρα μου είναι ότι δεν της άρεσε το ποδόσφαιρο!

Αλήθεια; Τώρα της αρέσει;

Υποστηρίζει την ομάδα μου, αλλά όταν επιστρέφω στο σπίτι, με ρωτάει: «Πώς πήγε η μέρα σου;». Δεν μιλάμε ποτέ για ποδόσφαιρο.

Η σύζυγός μου είναι πολύ σημαντική για μένα. Νομίζω ότι είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος στη ζωή μου, γιατί με στήριξε στις πιο δύσκολες στιγμές μου. Παράλληλα, φρόντισε το σπίτι μας και την κόρη μας. Είναι, λοιπόν, πολύ σημαντική για μένα.

Είχες και άλλες προτάσεις από τον Ολυμπιακό στο παρελθόν, πριν τελικά φορέσεις τη φανέλα του;

Ναι, ναι. Ο Κορμπεράν μού τηλεφώνησε όταν ανέλαβε, ενώ είχα δεχτεί και κάποιες κλήσεις τα προηγούμενα χρόνια, αλλά…

Οι προτάσεις ήταν από τον Ολυμπιακό ή από άλλες ομάδες;

Από τον Ολυμπιακό. Όταν, όμως, αγωνιζόμουν στην Έιμπαρ, το όνειρό μου ήταν να παίξω κάποια στιγμή στο Μπιλμπάο. Έτσι, αποφάσισα να παραμείνω εκεί.

Μίλησες για τον Ερνέστο Βαλβέρδε και τον Μεντιλίμπαρ. Θα ήθελα να μου πεις τις σκέψεις και τα συναισθήματά σου για αυτούς τους δύο διαφορετικούς ανθρώπους και προπονητές.

Είναι πολύ καλοί φίλοι, αλλά είναι εντελώς διαφορετικοί χαρακτήρες. Ο Ερνέστο είναι πιο στοχαστικός. Παρακολουθεί συνεχώς την εξέλιξη των πραγμάτων, σκέφτεται, παρατηρεί και αναλύει τα πάντα.

Ο Μεντιλίμπαρ, από την άλλη, είναι συνέχεια «μπουμ, μπουμ, μπουμ, μπουμ, μπουμ»!

Τι εννοείς με το «μπουμ, μπουμ, μπουμ»;

Είναι ένας άνθρωπος που θέλει να μιλάει και να βρίσκεται κοντά στον ποδοσφαιριστή, για να του πει: «Έλα, πίεσε! Έλα, κάνε μια καλή πάσα!». Δεν θα σου πει ανοησίες, αλλά θα σου δώσει άμεσα και ξεκάθαρα οδηγίες.

Ο Ερνέστο, αντίθετα, είναι πιο ήρεμος, πολύ πιο ήρεμος.

Πολλοί γνώριζαν ότι είχες πολύ καλή σχέση με τον Μεντιλίμπαρ, είτε λόγω της συνεργασίας σας είτε λόγω του τρόπου με τον οποίο αγωνιζόσουν. Τι άνθρωπος είναι;

Ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο: ο κόσμος αγαπάει τον Μέντι, επειδή είναι ένας άνθρωπος που μιλάει ξεκάθαρα. Όταν πρέπει να σου πει κάτι, θα το κάνει πρόσωπο με πρόσωπο και θα σου πει πάντα την αλήθεια.

Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους ποδοσφαιριστές. Εντάξει, αν δεν θέλεις να με βάλεις στην αρχική ενδεκάδα, πρέπει να μου εξηγήσεις τον λόγο.

Αν σε ρωτήσω γιατί, πρέπει να μου πεις την αλήθεια. Και ο Μέντι λέει πάντα την αλήθεια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.

Ο Μεντιλίμπαρ και εγώ δεν είμαστε απλώς φίλοι. Είμαστε κάτι παραπάνω από φίλοι, γιατί ήρθε στον γάμο μου. Μείναμε μαζί στην Έιμπαρ για τέσσερα χρόνια και συνεργαστήκαμε ξανά εδώ. Έχουμε, λοιπόν, μια εξαιρετική σχέση.

Είναι, όμως, αλήθεια ότι όταν ο Μέντι έβλεπε πως έπαιζα άσχημα ή ότι δεν προπονούμουν καλά, δεν με χρησιμοποιούσε. Πέρυσι, για παράδειγμα, ο κόσμος το ξέχασε αυτό, αλλά έμεινα εκτός αγώνων για έναν μήνα.

Κάποιοι λένε ότι παίζω πολύ επειδή είμαι φίλος του Μεντιλίμπαρ, αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Όταν ο Μέντι έβλεπε ότι δεν βρισκόμουν σε καλή κατάσταση, δεν με έβαζε να παίξω.

Βέβαια, στον κόσμο του ποδοσφαίρου λέγονται πολλά για τα πάντα. Πρέπει, όμως, να δείχνουμε και εμείς σεβασμό.

Πώς αντιμετωπίζεις την κριτική;

Σέβομαι τους ανθρώπους που ασκούν κριτική, αλλά δεν αποδέχομαι τις ψευδείς ειδήσεις και τα ψέματα. Αυτή είναι η ζωή μας. Ξέρω, όμως, ότι αγωνίζομαι σε κορυφαίες ομάδες.

Προσπαθείς να μεταφράσεις όσα γράφονται για σένα, δεδομένου ότι τα περισσότερα είναι στα ελληνικά; Τι λένε;

Μερικές φορές διαβάζω όσα γράφονται. Νομίζω, όμως, ότι τους τελευταίους έξι μήνες με έχουν υποτιμήσει πολύ.

Όπως σου λέω, τώρα έχω ξαναβρεί τον ρυθμό μου και μπορώ να ξυπνάω κάθε μέρα χαρούμενος.

Τι συνέβη; Το φετινό καλοκαίρι πρέπει να ήταν το πιο παράξενο της ζωής σου. Δεν εννοώ τις διακοπές σου, αλλά το γεγονός ότι ανανέωσες το συμβόλαιό σου τον Ιούνιο και, στις 20 Σεπτεμβρίου, μόλις τρεις μήνες αργότερα, έμεινες ελεύθερος. Τι συνέβη;

Ήταν απόφαση του συλλόγου και πρέπει να τη σεβαστώ. Σε κάποια παιχνίδια έπαιζα καλά, σε άλλα άσχημα. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο.

Εγώ, πάντως, έδωσα τα πάντα για τον Ολυμπιακό, κάθε μέρα, σε κάθε αγώνα. Στην ηλικία μου, υπάρχουν φορές που πηγαίνω να παίξω έχοντας πολύ πόνο στο σώμα μου και δεν λέω ποτέ τίποτα, γιατί αγαπώ το ποδόσφαιρο. Μου άρεσε πάρα πολύ να παίζω στον Ολυμπιακό.

Δεν ήθελα, όμως, να μιλήσω για εκείνες τις ημέρες κατά τις οποίες άλλαξαν όλα, γιατί ήταν απόφαση του συλλόγου και πρέπει να τη σεβαστείς. Ελπίζω ο Ολυμπιακός να έχει μια πολύ καλή χρονιά.

Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής: Είναι σημαντικό ότι η κατάσταση άλλαξε για μένα αυτό το καλοκαίρι, αλλά δεν ξέχασα ποτέ τις όμορφες στιγμές που έζησα στον Ολυμπιακό. Τα συναισθήματα που ένιωσα στο «Γ. Καραϊσκάκης» θα τα θυμάμαι για όλη μου τη ζωή.

Ζήτησες περισσότερο χρόνο συμμετοχής; Θέλω να μάθω ποια ήταν η δική σου άποψη και τι σκεφτόσουν. Ζήτησες να παίξεις περισσότερο και εκείνοι…

Μιλάω με όλους. Με τον σύλλογο δεν μιλούσα τόσο πολύ, αλλά με τους προπονητές μιλούσα και γνωρίζω πώς σκέφτονται για μένα.

Προτιμώ, όμως, να μη μιλήσω περισσότερο για αυτή την κατάσταση, γιατί, όπως σου είπα, ήταν απόφαση του συλλόγου. Φαίνεται ότι διαθέτει επίσης πολύ καλούς μέσους, οι οποίοι παίζουν πολύ καλά. Επομένως, ίσως να έκαναν τη σωστή επιλογή.

Ένας από τους λόγους που επέλεξες τον Ατρόμητο ήταν ότι ήθελες να αγωνίζεσαι σε ολόκληρα παιχνίδια;

Για μένα, στην ηλικία μου, είναι σημαντικό να συνεχίσω να παίζω. Αν μείνω τρεις μήνες προπονώντας μόνος μου, ίσως τον Ιανουάριο να χρειαστεί να βάλω βενζίνη, πετρέλαιο και νίτρο στο σώμα μου!

Γι’ αυτό πρέπει να παίζω. Όπως σου είπα και προηγουμένως, γνωρίζω ότι η κατάστασή μου είναι εντελώς διαφορετική πλέον.

Πριν από έναν μήνα έπαιζα για να κατακτήσω το πρωτάθλημα και να αγωνιστώ στην Ευρώπη. Τώρα παίζω στον Ατρόμητο. Έτσι είναι, όμως, το ποδόσφαιρο.

Έχεις σκεφτεί πότε θα σταματήσεις να παίζεις ποδόσφαιρο; Και, δεύτερον, τι θα ήθελες να κάνεις μετά το τέλος της καριέρας σου;

Μερικές φορές σκέφτομαι ότι θέλω να γίνω προπονητής και άλλες ότι θέλω να γίνω τεχνικός διευθυντής.

Θέλεις να γίνεις ο Κριστιάνο Ρονάλντο;

Όχι! Όταν το σώμα μου μού πει ότι πρέπει να σταματήσω, θα σταματήσω σίγουρα.

Αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι πηγαίνω καθημερινά στην προπόνηση και βλέπω ότι βρίσκομαι σε καλή κατάσταση. Έχω, μάλιστα, ένα βιβλίο με πολλές ασκήσεις.

Προετοιμάζεις τον εαυτό σου για το επόμενο βήμα;

Ίσως, ναι, αλλά δεν ξέρω ακόμη. Σίγουρα θα ήθελα να περάσω έναν χρόνο χωρίς να κάνω τίποτα και μετά θα δούμε.

Πέρα από το ποδόσφαιρο, με τι άλλο ασχολείσαι;

Ξέρω κάθε παιδική χαρά στη Γλυφάδα και στη Βούλα!

Παίζεις ακόμη γκολφ;

Ναι, μία φορά την εβδομάδα πηγαίνω για μάθημα με τον δάσκαλό μου.

Επίσης, σκέφτομαι πολύ να αλλάξω ορισμένες συνήθειες, ώστε να μην είμαι συνεχώς με το κινητό στο χέρι. Είναι, όμως, σαν ναρκωτικό!

Όταν ήσουν στην Ισπανία, είχες συγκρότημα. Συνεχίζεις να παίζεις μουσική με την ίδια μπάντα;

Ναι, τώρα παίζουμε μαζί δύο ή, μάλλον, τρία μέλη από το συγκρότημά μας, τους Return. Ζουν, όμως, στο Μπιλμπάο.

Εσύ είσαι ο ντράμερ;

Ναι, εγώ είμαι ο ντράμερ! Ξέρουμε μόνο 12 τραγούδια. Δεν είμαστε και οι Oasis!

Έχεις φίλους από τον Ολυμπιακό;

Μία φορά κάθε δύο εβδομάδες ή μία φορά τον μήνα συναντιόμαστε για μεσημεριανό ή δείπνο με τον Πιρόλα και τον Σαντιάγο Έσε.

Έχω επίσης πολύ καλές σχέσεις με τον Τσικίνιο, με τον Ρόντι και με όλους. Συναντιέμαι ακόμη και με τους φυσιοθεραπευτές και τον διατροφολόγο.

Είμαι άνθρωπος που μιλάει πάρα πολύ. Όταν μιλάς πολύ, καταλήγεις να έχεις επαφές με πολλούς ανθρώπους!

Είναι η Τρίπολη το αγαπημένο σου μέρος στην Ελλάδα; Γιατί σκοράρεις πάντα εκεί;

Είναι απίστευτο! Όταν πηγαίναμε εκεί με το λεωφορείο, έλεγα σε όλους: «Ηρεμήστε! Πέρυσι σκόραρα εδώ και παίξαμε καλά».

Υπάρχει κάτι που θα ήθελες να κάνεις στη ζωή σου και δεν το έχεις καταφέρει ακόμη;

Θα ήθελα να κατακτήσω ένα Κύπελλο με τον Ατρόμητο.