Παρά την εξαιρετική εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, οι Μαϊάμι Χιτ δεν κατάφεραν να πανηγυρίσουν την πρώτη τους νίκη στη σεζόν, γνωρίζοντας την ήττα με 113-109 από τους Ντάλας Μάβερικς στη Φλόριντα. Η ομάδα του Μαϊάμι έφτασε έτσι τις τέσσερις διαδοχικές ήττες, με το ρεκόρ της να υποχωρεί στο 0-4, την ώρα που οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν το δικό τους σε 2-2.

Ο «Greek Freak» πραγματοποίησε ακόμη μία εντυπωσιακή εμφάνιση, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με triple-double, έχοντας 29 πόντους, 14 ριμπάουντ και 11 ασίστ. Ωστόσο, η προσωπική του απόδοση δεν στάθηκε αρκετή για να αποτρέψει μια ακόμη απογοητευτική βραδιά για τους Χιτ, οι οποίοι εξακολουθούν να αναζητούν αγωνιστική σταθερότητα στο ξεκίνημα της χρονιάς.

🏀 MONDAY’S FINAL SCORES 🏀 Cooper Flagg (19 years, 309 days) becomes the first teenager in NBA history to record 25+ PTS, 10+ AST, 5+ REB, and 5+ STL in a single game as the @dallasmavs pick up the win on the road! P.J. Washington: 20 PTS, 9 REB, 2 STL, 4 3PM Kyrie Irving: 18 PTS, 6 REB, 6 AST, 2 STL Giannis Antetokounmpo: 29 PTS, 14 REB, 11 AST — NBA (@NBA) October 27, 2026

Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Ντέιβιον Μίτσελ, που πρόσθεσε 21 πόντους και 2 ασίστ, χωρίς όμως να μπορέσει να αλλάξει την έκβαση του αγώνα.

Για τους Μάβερικς, ο Κούπερ Φλαγκ ξεχώρισε με πολυδιάστατη παρουσία στο παρκέ, καταγράφοντας 29 πόντους, 11 ασίστ, 6 ριμπάουντ, 5 κλεψίματα και 3 κοψίματα. Ο Πι Τζέι Ουάσιγκτον ακολούθησε με 20 πόντους, 9 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα, ενώ ο Κάιρι Ίρβινγκ ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 18 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Οι Χιτ καλούνται πλέον να αντιδράσουν άμεσα, καθώς το αρνητικό ξεκίνημα δημιουργεί πίεση στην ομάδα. Από την άλλη, το Ντάλας έφυγε με ένα πολύτιμο διπλό από τη Φλόριντα, στηριζόμενο στην πολυφωνία του και στην αποτελεσματικότητα των πρωταγωνιστών του στα κρίσιμα σημεία.

Η stat line του Αντετοκούνμπο