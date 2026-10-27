Επεισοδιακό ήταν το φινάλε του μεγάλου ντέρμπι της Κωνσταντινούπολης, καθώς η ένταση ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές της Γαλατάσαραϊ και της Φενέρμπαχτσε ξέφυγε από κάθε έλεγχο μετά το τελευταίο σφύριγμα.

Η Γαλατάσαραϊ επικράτησε με 2-1, όμως οι πανηγυρισμοί για τη σημαντική νίκη επισκιάστηκαν από τις σκηνές έντασης που ακολούθησαν στον αγωνιστικό χώρο. Η ατμόσφαιρα ηλεκτρίστηκε έπειτα από έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στον Κερέμ Ακτούρκογλου της Φενέρμπαχτσε και τον Ρόλαντ Σάλαϊ της Γαλατάσαραϊ.

Galatasaray – Fenerbahçe derbisinde maç sonu yaşanan olayların tamamı: https://t.co/45jRQ2rz5c — ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) October 26, 2026

Το επεισόδιο γρήγορα πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις, με ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων να εμπλέκονται σε γενικευμένη σύρραξη. Οι αντεγκλήσεις μετατράπηκαν σε συμπλοκές, με αρκετούς παίκτες να πιάνονται στα χέρια και τον αγωνιστικό χώρο να μετατρέπεται σε σκηνικό έντασης.

Η κατάσταση δεν περιορίστηκε στους ποδοσφαιριστές, καθώς στο επεισόδιο ενεπλάκησαν και μέλη των τεχνικών επιτελείων, με την ένταση να επεκτείνεται και προς τους πάγκους των δύο ομάδων.

Fenerbahçe Galatasaray maçı sonrası #GSvFB https://t.co/5IDMY1NROe — ANTIFA SPOR (@ANTIFASPOR) October 26, 2026

Σε αγωνιστικό επίπεδο, η Γαλατάσαραϊ ήταν εκείνη που χαμογέλασε στο τέλος, παίρνοντας το τρίποντο με 2-1 και αυξάνοντας στους έξι βαθμούς το προβάδισμά της έναντι της Φενέρμπαχτσε. Ωστόσο, η εικόνα που έμεινε από το μεγάλο ντέρμπι ήταν η εκτεταμένη ένταση μετά τη λήξη, η οποία επισκίασε το αποτέλεσμα της αναμέτρησης.