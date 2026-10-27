Ένα ξεχωριστό ορόσημο στην ποδοσφαιρική του διαδρομή κατέγραψε ο Βαγγέλης Παυλίδης, φτάνοντας τα 200 γκολ σε επαγγελματικό επίπεδο. Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τη φανέλα της Μπενφίκα, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Το ιστορικό επίτευγμα ήρθε στη νίκη των «αετών» της Λισαβόνας με 2-1 απέναντι στη Σάντα Κλάρα, όταν ο 27χρονος φορ βρήκε ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα, προσθέτοντας ακόμη ένα γκολ στον εντυπωσιακό απολογισμό του.

Από τα 200 τέρματα της καριέρας του, τα 77 έχουν σημειωθεί με την Μπενφίκα, ενώ προηγουμένως είχε πετύχει 80 με την Άλκμααρ και 33 με τη Βίλεμ. Παράλληλα, έχει σκοράρει 10 φορές με την Εθνική Ελλάδας, αποτελώντας βασικό σημείο αναφοράς στην επιθετική γραμμή της «γαλανόλευκης».

Η φετινή του παρουσία είναι εξίσου εντυπωσιακή. Ο Παυλίδης έχει ήδη φτάσει τα 17 γκολ στη σεζόν, με εννέα στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, έξι στα προκριματικά του Europa League και δύο στη League Phase της διοργάνωσης, απέναντι στη Σέλτικ και την Ομόνοια.

Οι αριθμοί του στη Μπενφίκα αποτυπώνουν τη σταθερότητά του: σε 127 συμμετοχές, έχει καταγράψει 77 γκολ και 21 ασίστ, έχοντας αγωνιστεί συνολικά για 9.319 λεπτά.