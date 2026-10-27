Οι «Πράσινοι» θέλουν να αξιοποιήσουν την έδρα τους, να διευρύνουν το νικηφόρο σερί τους στη διοργάνωση και να ξεκινήσουν με θετικό αποτέλεσμα τη δεύτερη διαδοχική εβδομάδα με ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.

Το σύνολο του Ομπράντοβιτς προέρχεται από δύο διαδοχικές επιτυχίες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Το Σάββατο επικράτησε της Καρδίτσας με 78-64, διατηρώντας το απόλυτο στη Stoiximan GBL με τέσσερις νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις. Παρά το τελικό +14, οι γηπεδούχοι χρειάστηκε να ανεβάσουν στροφές στο τελευταίο δεκάλεπτο για να «καθαρίσουν» το παιχνίδι. Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε ξεχώρισε με 22 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Στην Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες απέναντι στην Μπασκόνια, επικρατώντας με 85-79 και βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 6-1. Ο Ματίας Λεσόρ ήταν ο κορυφαίος της αναμέτρησης, με 20 πόντους, 6 ριμπάουντ και 28 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, ενώ ο Χέιζ-Ντέιβις πρόσθεσε 18 πόντους.

Το σημαντικότερο νέο για τον Παναθηναϊκό αφορά τον Κώστα Σλούκα, ο οποίος είναι πλέον διαθέσιμος και ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει την πρώτη φετινή ευρωπαϊκή του εμφάνιση. Παράλληλα, ο Λευτέρης Μαντζούκας έχει επιστρέψει στις προπονήσεις, με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να παραμένει εκτός δράσης λόγω τραυματισμού.

Στην αντίπερα όχθη, η Αρμάνι Μιλάνο ταξιδεύει στην Αθήνα με στόχο να αντιδράσει μετά το αρνητικό ξεκίνημά της στη διοργάνωση. Η ιταλική ομάδα έχει απολογισμό μόλις μίας νίκης σε επτά αγώνες, ενώ στην τελευταία ευρωπαϊκή της υποχρέωση ηττήθηκε εντός έδρας από την Μπαρτσελόνα με 89-81.

Τα προβλήματα συνεχίστηκαν και στο ιταλικό πρωτάθλημα, καθώς η Αρμάνι γνώρισε την ήττα με 98-94 από τη Βίρτους Μπολόνια στην παράταση. Μάλιστα, οι Μιλανέζοι έχασαν προβάδισμα 19 πόντων, υποχωρώντας στο 3-2 στη Serie A.