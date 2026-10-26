Σε τροχιά εκλογών εισέρχεται η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, μετά τη συνάντηση εκπροσώπων της διοίκησής της με τον υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση. Οι δύο πλευρές εμφανίζονται να συμφωνούν στην ανάγκη να δρομολογηθεί η εκλογική διαδικασία, με το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο να προχωρά άμεσα στις απαραίτητες διαβουλεύσεις.

Οι εξελίξεις στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης επιταχύνονται, καθώς η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Αθλητισμού με τον Γιάννη Βρούτση φαίνεται πως διαμόρφωσε κοινό έδαφος για την προκήρυξη εκλογών.

Από τις τοποθετήσεις που ακολούθησαν προέκυψε σύγκλιση απόψεων ως προς την ανάγκη να προχωρήσει η Ομοσπονδία σε εκλογική διαδικασία, προκειμένου να αναδειχθεί νέα διοίκηση.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στα επόμενα βήματα και κυρίως στο χρονοδιάγραμμα που θα ακολουθηθεί, καθώς η ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

Οι πρώτες επαφές με τους νομικούς συμβούλους

Το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ αναμένεται να πραγματοποιήσει εντός της ημέρας μια πρώτη συζήτηση για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν.

Στο επίκεντρο θα βρεθούν τα νομικά και οργανωτικά ζητήματα που σχετίζονται με την προκήρυξη των εκλογών, με τη συνδρομή των νομικών συμβούλων της Ομοσπονδίας.

Στόχος είναι να αποσαφηνιστούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και τα χρονικά περιθώρια, ώστε οι επόμενες αποφάσεις να ληφθούν με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Στη συνέχεια, μέσα στις επόμενες ημέρες, προβλέπεται να συγκληθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την οποία θα τεθεί το ζήτημα της επίσημης προκήρυξης των εκλογών.

Η συγκεκριμένη συνεδρίαση αναμένεται να αποτελέσει το ουσιαστικό επόμενο βήμα για την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας.

Πιθανό σενάριο η διεξαγωγή εκλογών τον Δεκέμβριο

Σε ό,τι αφορά τον χρόνο πραγματοποίησης των εκλογών, ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι η διεξαγωγή τους μέσα στον Δεκέμβριο.

Πρόκειται, ωστόσο, για ενδεχόμενο που δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, καθώς προηγείται ο έλεγχος των χρονικών προθεσμιών και των απαιτήσεων που συνδέονται με την προκήρυξη.

Η τελική ημερομηνία θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα των σχετικών διαβουλεύσεων και τις αποφάσεις που θα λάβει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σύμπνοια Βρούτση και ΕΟΚ για την εκλογική διαδικασία

Καθοριστικό στοιχείο των εξελίξεων αποτέλεσε η κοινή κατεύθυνση που αποτυπώθηκε μετά τη συνάντηση στο Υπουργείο Αθλητισμού.

Ο Γιάννης Βρούτσης συνέστησε να προχωρήσει η Ομοσπονδία σε εκλογές, υπογραμμίζοντας με την τοποθέτησή του την ανάγκη να δρομολογηθούν οι σχετικές διαδικασίες.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Άγγελος Παπανικολάου, ανέφερε ότι υπήρξε συμφωνία για τη διεξαγωγή εκλογών μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.