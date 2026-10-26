Η Κόμο επιβράβευσε τον Τάσο Δουβίκα για τις εξαιρετικές εμφανίσεις του, ανακοινώνοντας την επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το καλοκαίρι του 2031. Ο 27χρονος Έλληνας επιθετικός εξασφάλισε σημαντική αύξηση στις οικονομικές του απολαβές, οι οποίες θα φτάνουν πλέον τα τρία εκατομμύρια ευρώ ετησίως, με αποτέλεσμα να συγκαταλέγεται στους πέντε πιο ακριβοπληρωμένους Έλληνες ποδοσφαιριστές.

Την εμπιστοσύνη της στον Τάσο Δουβίκα επιβεβαίωσε με τον πλέον έμπρακτο τρόπο η Κόμο, προχωρώντας σε συμφωνία με τον Έλληνα επιθετικό για την επέκταση του συμβολαίου του έως το 2031.

Ο ιταλικός σύλλογος αποφάσισε να επιβραβεύσει τον 27χρονο φορ για τη σταθερά ανοδική του πορεία και την καθοριστική συνεισφορά του στην επιθετική λειτουργία της ομάδας του Σεσκ Φάμπρεγκας, εξασφαλίζοντας παράλληλα την παρουσία του στο ρόστερ για τα επόμενα χρόνια.

Η νέα συμφωνία συνοδεύεται από ιδιαίτερα σημαντική οικονομική αναβάθμιση για τον Δουβίκα, καθώς οι ετήσιες αποδοχές του θα ανέρχονται πλέον στα 3.000.000 ευρώ. Πρόκειται για θεαματική αύξηση σε σύγκριση με το προηγούμενο συμβόλαιό του, η οποία τον τοποθετεί στην πρώτη πεντάδα των υψηλότερα αμειβόμενων Ελλήνων ποδοσφαιριστών.

Οι εντυπωσιακές επιδόσεις που οδήγησαν στη νέα συμφωνία

Η απόφαση της Κόμο να επενδύσει μακροπρόθεσμα στον Έλληνα διεθνή συνδέεται άμεσα με τις εξαιρετικές εμφανίσεις του από την έναρξη της φετινής αγωνιστικής περιόδου.

Ο Δουβίκας έχει ήδη πετύχει οκτώ γκολ σε 11 συμμετοχές στη Serie A και στο Champions League, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητά του και αποτελώντας μία από τις σημαντικότερες επιθετικές λύσεις στη διάθεση του Σεσκ Φάμπρεγκας.

Η παραγωγικότητά του, σε συνδυασμό με τη συνολική παρουσία του στο παιχνίδι της ομάδας, αποτέλεσε βασικό παράγοντα για την απόφαση της διοίκησης να προχωρήσει στην πρόωρη ανανέωση της συνεργασίας τους.

Ο Έλληνας επιθετικός έχει καταφέρει να καθιερωθεί στην Κόμο από τη στιγμή που μετακόμισε στην Ιταλία κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο της σεζόν 2024-25, παρουσιάζοντας σταθερή πρόοδο και εξελισσόμενος σε κομβικό ποδοσφαιριστή για το αγωνιστικό πλάνο του Φάμπρεγκας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο ιταλικός σύλλογος, ο Δουβίκας έχει καταγράψει συνολικά 68 συμμετοχές με τη φανέλα της Κόμο, σημειώνοντας 27 γκολ και μοιράζοντας πέντε ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο είχε ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του με 14 τέρματα, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στον πίνακα των σκόρερ της Serie A.

Παράλληλα, η φετινή παρουσία της Κόμο στο Champions League έχει προσφέρει στον Έλληνα φορ την ευκαιρία να αγωνιστεί για πρώτη φορά στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Μάλιστα, κατάφερε να σκοράρει και στις τρεις πρώτες αγωνιστικές της φάσης των ομίλων, συμβάλλοντας στην ιστορική πρώτη συμμετοχή τόσο του ίδιου όσο και του συλλόγου στη διοργάνωση.

Η επίσημη ανακοίνωση της Κόμο

Με ανακοίνωσή της, η ιταλική ομάδα γνωστοποίησε τη νέα συμφωνία, παρουσιάζοντας παράλληλα τα αγωνιστικά επιτεύγματα του Έλληνα επιθετικού από την ημέρα της απόκτησής του.

«Η Κόμο 1907 ανακοινώνει με χαρά ότι ο επιθετικός Τάσος Δουβίκας υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τον σύλλογο, το οποίο έχει ισχύ έως το 2031.

Από την άφιξή του στις όχθες της λίμνης Κόμο, κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο της σεζόν 2024–25, ο Δουβίκας έχει πραγματοποιήσει 68 εμφανίσεις με τη φανέλα των «BiancoBlu», σημειώνοντας 27 γκολ και μοιράζοντας πέντε ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Την περασμένη σεζόν, ο Έλληνας επιθετικός πέτυχε 14 γκολ, ολοκληρώνοντας τη χρονιά ως ο δεύτερος σκόρερ της Serie A. Τη φετινή σεζόν, ο Δουβίκας έχει σκοράρει και στις τρεις πρώτες αγωνιστικές της φάσης των ομίλων του UEFA Champions League — διοργάνωση στην οποία κάνουν το ντεμπούτο τους τόσο ο ίδιος όσο και η Κόμο 1907».

Δουβίκας: «Αυτή η ομάδα είναι σαν μια μεγάλη οικογένεια για μένα»

Μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, ο Τάσος Δουβίκας εξέφρασε την ικανοποίησή του για την παραμονή του στην Κόμο, αναφερόμενος τόσο στο κλίμα που έχει συναντήσει στον σύλλογο όσο και στη συνεργασία του με τον Σεσκ Φάμπρεγκας.

Ο Έλληνας επιθετικός στάθηκε ιδιαίτερα στην εμπιστοσύνη που του έχει δείξει η ομάδα και στη συμβολή του προπονητικού επιτελείου στην αγωνιστική του εξέλιξη.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που συνεχίζω την πορεία μου στην Κόμο. Από την πρώτη στιγμή ένιωσα σαν στο σπίτι μου και αντιλήφθηκα αμέσως τη φιλοδοξία του συλλόγου. Έχω εξελιχθεί πολύ από τότε που ήρθα, χάρη στον προπονητή Φάμπρεγκας και το επιτελείο του· αυτή η ομάδα είναι σαν μια μεγάλη οικογένεια για μένα. Θέλω να συνεχίσω να βοηθάω την ομάδα, δίνοντας τον καλύτερό μου εαυτό».

Σταθερό σημείο αναφοράς για το μέλλον της Κόμο

Η επέκταση της συνεργασίας έως το 2031 αποτελεί μια σημαντική κίνηση τόσο για τον ίδιο τον Δουβίκα όσο και για την Κόμο, η οποία επιδιώκει να διατηρήσει στο δυναμικό της τους ποδοσφαιριστές που έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγωνιστική της εξέλιξη.

Για τον Έλληνα επιθετικό, το νέο συμβόλαιο συνιστά αναγνώριση της προσφοράς του και επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης που απολαμβάνει από τον σύλλογο και τον προπονητή του.

Παράλληλα, η σημαντική αύξηση των αποδοχών του αποτυπώνει την αναβαθμισμένη θέση του στην ομάδα, αλλά και την πρόθεση της διοίκησης να τον διατηρήσει ως βασικό κομμάτι του αγωνιστικού σχεδιασμού.

Με οκτώ γκολ στις πρώτες 11 εμφανίσεις της φετινής σεζόν και με ένα νέο πολυετές συμβόλαιο, ο Δουβίκας συνεχίζει την πορεία του στο ιταλικό ποδόσφαιρο, έχοντας πλέον εξασφαλίσει τόσο την οικονομική αναγνώριση όσο και την εμπιστοσύνη της Κόμο για τα επόμενα χρόνια.