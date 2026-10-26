Στις συνθήκες κάτω από τις οποίες η ομάδα του οδηγήθηκε στον υποβιβασμό, κατά τη διάρκεια των play-out της Γ΄ Εθνικής, αναφέρθηκε ο προπονητής Γιώργος Διαμαντόπουλος, μιλώντας στο ΕΡΤnews με αφορμή τις εξελίξεις στην υπόθεση καταγγελιών για χειραγώγηση αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ. Ο ίδιος περιέγραψε όσα υποστηρίζει ότι συνέβησαν στη σειρά των αναμετρήσεων με τον Προμηθέα 2014, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην τιμωρία που του επιβλήθηκε λίγο πριν από καθοριστικό αγώνα.

Ο Έλληνας προπονητής, ο οποίος είχε προχωρήσει και σε σχετική δημόσια ανάρτηση, εξήγησε ότι αποφάσισε να τοποθετηθεί όταν, μελετώντας τη δικογραφία, διαπίστωσε, σύμφωνα με όσα ανέφερε, ότι η αναμέτρηση και η σειρά αγώνων που αφορούσαν την τότε ομάδα του περιλαμβάνονταν στα περίπου 40 παιχνίδια που εξετάζονται.

Αναφερόμενος στους λόγους που τον οδήγησαν να επαναφέρει την υπόθεση στη δημοσιότητα, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Έκανα αυτή την ανάρτηση γιατί ήταν μια περίοδος πάρα πολύ δύσκολη και για μένα».

Στη συνέχεια περιέγραψε τις συνθήκες υπό τις οποίες εξελίχθηκε η σειρά των play-out με αντίπαλο τον Προμηθέα 2014, επισημαίνοντας ότι η ομάδα του είχε αρχικά το πλεονέκτημα έδρας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στη δεύτερη αναμέτρηση, που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα, ο Προμηθέας 2014 χρησιμοποίησε ποδοσφαιριστές από το επίπεδο της Α1 — καλαθοσφαιριστές που, όπως υποστήριξε, αγωνίζονταν και στην κορυφαία κατηγορία. Κατά την εκτίμησή του, η συγκεκριμένη επιλογή διαφοροποίησε σημαντικά τις αγωνιστικές ισορροπίες της σειράς.

Η αποβολή με δύο τεχνικές ποινές και η τιμωρία πριν από το παιχνίδι στην Κυπαρισσία

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Γιώργος Διαμαντόπουλος στα γεγονότα που προηγήθηκαν της καθοριστικής αναμέτρησης στην Κυπαρισσία.

Όπως υποστήριξε, σε ένα από τα προηγούμενα παιχνίδια, το οποίο εξελισσόταν με μικρή διαφορά στο σκορ, αποβλήθηκε έπειτα από δύο τεχνικές ποινές. Ακολούθησε, σύμφωνα με την περιγραφή του, έκθεση των διαιτητών σε βάρος του, η οποία οδήγησε στην επιβολή πειθαρχικής ποινής.

Ο ίδιος στάθηκε κυρίως στον χρόνο κατά τον οποίο ενημερώθηκε για την απόφαση της Ομοσπονδίας, υποστηρίζοντας ότι η γνωστοποίηση έγινε ελάχιστα πριν από την έναρξη του επόμενου και ιδιαίτερα κρίσιμου αγώνα.

«Περίπου μιάμιση ώρα πριν από το παιχνίδι με ειδοποιούν από την ομάδα ότι ήρθε φαξ από την Ομοσπονδία, ότι τιμωρούμαι εγώ σαν προπονητής για τρεις μήνες και ένας καλός παίκτης μου», είπε.

Αμέσως μετά, περιγράφοντας τις συνέπειες της απόφασης για την αγωνιστική προετοιμασία και τη σύνθεση της ομάδας, πρόσθεσε: «Η ομάδα έμεινε χωρίς προπονητή και χωρίς έναν από τους καλύτερους παίκτες».

Κατά τον Διαμαντόπουλο, η συγκεκριμένη εξέλιξη επηρέασε καθοριστικά τη δυνατότητα της ομάδας του να διεκδικήσει το αποτέλεσμα υπό ισότιμες συνθήκες.

Ο προπονητής αμφισβήτησε έντονα τη χρονική στιγμή της ανακοίνωσης της τιμωρίας, επισημαίνοντας ότι δεν είχε συναντήσει ανάλογο περιστατικό στην πολυετή παρουσία του στον χώρο.

«Δεν έχω ξανακούσει ποτέ, όσα χρόνια είμαι στο μπάσκετ, να τιμωρείται ένας προπονητής μιάμιση ώρα πριν από το παιχνίδι», ανέφερε.

Η κλήση σε απολογία και η ψυχολογική επιβάρυνση

Ο Γιώργος Διαμαντόπουλος αναφέρθηκε και στις εξελίξεις που ακολούθησαν τις δημόσιες δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της επίμαχης αναμέτρησης.

Όπως εξήγησε, είχε κληθεί τότε σε απολογία εξαιτίας όσων είχε υποστηρίξει δημόσια για τη διαιτησία και τις συνθήκες διεξαγωγής των αγώνων.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, αποφάσισε να ζητήσει συγγνώμη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είχε αλλάξει άποψη ή ότι ανακαλούσε την ουσία των καταγγελιών του.

Διευκρίνισε ότι η επιλογή του συνδεόταν με την επιθυμία του να μην παραταθεί περαιτέρω η υπόθεση, καθώς η συγκεκριμένη περίοδος είχε αποδειχθεί ιδιαίτερα επιβαρυντική τόσο για τον ίδιο όσο και για την οικογένειά του.

«Αισθάνομαι δικαιωμένος» μετά τις τελευταίες εξελίξεις

Σχολιάζοντας την έρευνα που βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη, ο Έλληνας τεχνικός εξέφρασε την αίσθηση προσωπικής δικαίωσης, συνδέοντας τις πρόσφατες εξελίξεις με όσα είχε βιώσει στο παρελθόν.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε μεταγενέστερη εξέλιξη δεν μπορεί να αναιρέσει τις αγωνιστικές και προσωπικές συνέπειες που είχε για εκείνον ο υποβιβασμός της ομάδας.

«Κανείς δεν θα μου αλλάξει το αποτέλεσμα ούτε θα μου φέρει τα χρήματα που έχασα τότε», τόνισε.

Ο Διαμαντόπουλος περιέγραψε επίσης τον αντίκτυπο που είχε η συγκεκριμένη εμπειρία στη σχέση του με το άθλημα, αποκαλύπτοντας ότι για αρκετά χρόνια δεν επιθυμούσε να ασχοληθεί ξανά με το μπάσκετ.

Όπως ανέφερε, αισθάνθηκε προδομένος από την Ομοσπονδία, έναν θεσμό τον οποίο είχε υπηρετήσει και ο ίδιος στο παρελθόν ως αθλητής της Εθνικής ομάδας.

Η διευκρίνιση για τους ανθρώπους της Ομοσπονδίας και τους διαιτητές

Παρά τη σκληρή κριτική που άσκησε για τη δική του υπόθεση, ο Γιώργος Διαμαντόπουλος θέλησε να διαχωρίσει τις ευθύνες που θεωρεί ότι υπάρχουν από τη συνολική παρουσία των ανθρώπων που υπηρετούν το ελληνικό μπάσκετ.

Διευκρίνισε ότι δεν επιθυμεί να αποδώσει συλλογικά ευθύνες σε όλα τα στελέχη της Ομοσπονδίας ή στο σύνολο των διαιτητών, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν πρόσωπα που επιτελούν σωστά τα καθήκοντά τους.

«Υπάρχουν στην Ομοσπονδία άνθρωποι που είναι σωστοί και κάνουν σωστά τη δουλειά τους. […] Δεν θέλω να πάρει η μπάλα όλο τον κόσμο», τόνισε.

Με αυτή την επισήμανση υπογράμμισε την ανάγκη να εξεταστούν συγκεκριμένες συμπεριφορές και περιστατικά, χωρίς να δημιουργείται η εντύπωση ότι οι καταγγελίες αφορούν αδιακρίτως όλους όσοι δραστηριοποιούνται στον χώρο.

Η αναφορά στο σχολικό μπάσκετ

Ο προπονητής αναφέρθηκε, τέλος, και στην υπόθεση του σχολικού μπάσκετ, εκτιμώντας ότι οι σχετικές εξελίξεις ανέδειξαν προβλήματα που δεν περιορίζονται αποκλειστικά σε μία διοργάνωση ή σε μία αγωνιστική κατηγορία.

Κατά την άποψή του, οι καταγγελίες που έχουν έρθει στο προσκήνιο καθιστούν αναγκαία την ουσιαστική διερεύνηση των περιστατικών από τις αρμόδιες αρχές.

Εξέφρασε, παράλληλα, την πεποίθηση ότι η Πολιτεία θα προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να εξεταστούν οι υποθέσεις και να διασφαλιστεί η προστασία των αθλητών, με ιδιαίτερη μέριμνα για τα παιδιά που συμμετέχουν στις διοργανώσεις.