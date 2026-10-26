Την άμεση προσφυγή σε εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη νέας διοίκησης στην ΕΟΚ προκρίνει ο υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, όπως ανέφερε μετά τη συνάντηση που πραγματοποίησε το μεσημέρι της Δευτέρας (26/10) με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας. Η τοποθέτησή του έρχεται στον απόηχο των καταιγιστικών εξελίξεων στην υπόθεση των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ, μετά την παραίτηση και την προφυλάκιση του Βαγγέλη Λιόλιου.

«Κάλεσα σήμερα εκτάκτως τον νέο πρόεδρο και το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μπάσκετ. Τους είπα πως η εμπιστοσύνη του κόσμου έχει κλονιστεί και δεν αποκαθίστανται απλώς με αλλαγή ρόλων και ανακατανομή εντός της ίδιας διοίκησης.

Σέβομαι το αυτοδιοίκητο της Ομοσπονδίας, όπως έχω δηλώσει πολλές φορές δημόσια και δεν επιβάλλω αποφάσεις. Συστήνω όμως ως οφείλω ξεκάθαρο τον δρόμο των εκλογών, το ταχύτερον δυνατόν, άμεσα αν γίνεται. Σε μια τέτοια συγκυρία, όποιος διοικεί πρέπει να μην αμφισβητείται, και να αντλεί τη νομιμοποίησή του από μια νέα καθαρή εντολή των σωματείων.

Ο δρόμος των εκλογών δεν αναιρεί και δεν αποτελεί εμπόδιο για την ομαλή συνέχεια των βασικών λειτουργιών της Ομοσπονδίας, των αγωνιστικών δραστηριοτήτων και φυσικά τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων.

Μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαχειριστικοί έλεγχοι που ήδη έχουμε ανακοινώσει, οι επιχορηγήσεις προς την Ομοσπονδία και μόνο σε αυτή, παραμένουν σε αναστολή. Εξαιρούνται οι δαπάνες, όπως πχ εκείνες της μισθοδοσίας. Τα σωματεία του μπάσκετ, θα συνεχίσουν να επιχορηγούνται κανονικά. Όλοι μαζί, η Πολιτεία, η Ομοσπονδία, οι προπονητές και οι αθλητές, πρέπει να κλείσουμε αυτή την πληγή».

H απάντηση της Ομοσπονδίας

Από την πλευρά του, ο Άγγελος Παπανικολάου, ο οποίος ανέλαβε την προεδρία της ΕΟΚ μετά την παραίτηση του Βαγγέλη Λιόλιου, ξεκαθάρισε ότι η διοίκηση της Ομοσπονδίας δεν παραιτείται, ενώ αναφέρθηκε στην προοπτική εκλογικής διαδικασίας, σύμφωνα με όσα προβλέπει το καταστατικό.

Παράλληλα, στάθηκε στην ανάγκη να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή των αγωνιστικών υποχρεώσεων, ιδιαίτερα ενόψει των διοργανώσεων του Νοεμβρίου. «Βρισκόμαστε στο ίδιο πλαίσιο. Μας έχει πλήξει όλη αυτή η κατάσταση. Τα μέτρα που θα πάρουμε είναι να προχωρήσουμε σε εκλογική διαδικασία, ώστε να διασφαλιστεί η αγωνιστική δραστηριότητα, καθώς έχουμε υποχρεώσεις τον Νοέμβριο.

Θα διατηρήσουμε την πρόθεση να μπει το μαχαίρι στο κόκαλο και να προχωρήσουμε σε αυτό το πλαίσιο, όπως προβλέπει το καταστατικό της ΕΟΚ», τόνισε ο Άγγελος Παπανικολάου.

Έτσι, παρά τη σαφή τοποθέτηση του υπουργού υπέρ της άμεσης προσφυγής στις κάλπες, η υφιστάμενη διοίκηση της ΕΟΚ παραμένει στη θέση της.