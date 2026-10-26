Με αιχμηρή τοποθέτηση στα social media, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναφέρθηκε στις καταιγιστικές εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τη διαιτησία και την αξιοπιστία του πρωταθλήματος.

Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση που έχει προκαλέσει ισχυρούς κλυδωνισμούς στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ, καθώς οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των στημένων αγώνων συνεχίζονται.

Oι Βαγγέλης Λιόλιος, Πέτρος Παπαπέτρου και Γιώργος Μαυραγάνης έχουν ήδη κριθεί προφυλακιστέοι, ενώ η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο διοικητικός ηγέτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, επέλεξε να πάρει δημόσια θέση μέσω ανάρτησης σε story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Με τοποθέτηση σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, ο ισχυρός άνδρας των «πρασίνων» έθεσε ερωτήματα σχετικά με τη στάση συγκεκριμένης ομάδας απέναντι σε πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση, ενώ συνέδεσε ευθέως το ζήτημα της διαιτησίας με την αξιοπιστία των εγχώριων τίτλων.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος:

«Μια ομάδα με απεριόριστο μπάτζετ για το νομικό της τμήμα.

Μια ομάδα που έχει υπερασπιστεί άπειρες φορές τους δύο προφυλακισμένους για στήσιμο αγώνων.

Μια ομάδα που με την εντελώς τυχαία παρουσία των φυλακισμένων σχεδόν σε κάθε τελικό έχουν πάρει πεντακάθαρους τίτλους.

Όταν ο τέως πρόεδρος της ΕΟΚ έβγαινε φωτογραφία παντού μαζί τους χωρίς να ξέρουν με το άνθρωπο έχουν να κάνουν πώς και δεν τον έχουν κατακεραυνώσει;

Γιατί δεν είναι έξαλλοι που κάποιοι αλήτες με τα στησίματά τους δίνουν και το δικαίωμα σε κάποιους να λένε.

Στημένοι διαιτητές, ίσον στημένο πρωτάθλημα».