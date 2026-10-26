Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Λούκα Ντόντσιτς, οι Λος Άντζελες Λέικερς πήραν τη νίκη στην έδρα των Γιούτα Τζαζ με 132-123, έχοντας σε εξαιρετική βραδιά τον Σλοβένο σούπερ σταρ.

Ο Ντόντσιτς ήταν ασταμάτητος, σημειώνοντας 52 πόντους με 9/12 δίποντα και 8/18 τρίποντα, ενώ μοίρασε 10 ασίστ και μάζεψε 8 ριμπάουντ, φτάνοντας μια ανάσα από το τριπλ-νταμπλ.

Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Όστιν Ριβς, ο οποίος πρόσθεσε 29 πόντους και 4 ασίστ, ευστοχώντας σε 4 από τα 5 τρίποντα που επιχείρησε, δίνοντας πολύτιμες λύσεις στην ομάδα του Λος Άντζελες.

Από την πλευρά των γηπεδούχων, ο Λάουρι Μάρκανεν ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 28 πόντους και 5/11 τρίποντα, ενώ ο Κεγιόντε Τζορτζ είχε 24 πόντους, 9 ριμπάουντ και 10 ασίστ. Παρά την προσπάθειά τους, οι δύο παίκτες δεν κατάφεραν να αποτρέψουν την ήττα της Γιούτα.

Οι Λέικερς έφυγαν έτσι με το διπλό από τη Γιούτα, με τον Ντόντσιτς να πραγματοποιεί μια εντυπωσιακή εμφάνιση και να οδηγεί επιθετικά την ομάδα του στη νίκη.