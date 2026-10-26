Στο Νοσοκομείο Βόλου διακομίσθηκε ένας 18χρονος οπαδός του Παναθηναϊκού, έπειτα από σοβαρό τραυματισμό που υπέστη όταν βεγγαλικό εξερράγη στο χέρι του, προκαλώντας τον ακρωτηριασμό ενός δαχτύλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gegonota.news, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια πορείας οπαδών του Παναθηναϊκού προς το Πανθεσσαλικό Στάδιο, όπου ήταν προγραμματισμένη η αναμέτρηση με τον Βόλο.

Η πορεία βρισκόταν στην οδό Αναπαύσεως, όταν οι οπαδοί άναψαν βεγγαλικά. Ένα από αυτά εξερράγη στο χέρι του 18χρονου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να χάσει ένα δάχτυλο.

Ο νεαρός διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Βόλου και μεταφέρθηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.