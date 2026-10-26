Τη δική του αντίδραση στην είδηση της προφυλάκισης του Βαγγέλη Λιόλιου εξέφρασε μέσω Instagram ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε story, επιλέγοντας τονίζοντας «Ό,τι είπα, θα γίνει», μετά τη γνωστοποίηση της απόφασης για την προσωρινή κράτηση του πρώην προέδρου της ΕΟΚ.

Υπενθυμίζεται πως, μετά τις πολύωρες απολογίες της Κυριακής (25/10), οι Βαγγέλης Λιόλιος και Γιώργος Μαυραγάνης κρίθηκαν προφυλακιστέοι, ακολουθώντας τον πρώην διαιτητή Πέτρο Παπαπέτρου.

Παράλληλα, η δικαστική διαδικασία συνεχίζεται σήμερα, με τη διαιτητή Βάσω Τσαρούχα, τον ειδικό σύμβουλο διαιτησίας Ηλία Κορομηλά και το μέλος της ΚΕΔ Τάσο Πηλοΐδη να καλούνται να απολογηθούν ενώπιον του 9ου τακτικού ανακριτή.