Ο Ολυμπιακός συνέτριψε με 5-0 την Καλαμάτα πετυχαίνοντας την 7η συνεχόμενη νίκη σε όλες τις διοργανώσεις με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ο οποίος ήδη σκέφτεται το επόμενο παιχνίδι.

Με τον Ζότα Σίλβα να πετυχαίνει χατ-τρικ και τους Μάριους και Μπέιλι να βρίσκουν επίσης τον δρόμο προς τα δίχτυα, οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν ό,τι ήθελαν κόντρα στην ομάδα της Μεσσηνίας, κάνοντας χαρούμενους τους οπαδούς τους.

Σε αυτό στάθηκε και ο Ισπανός προπονητής στις δηλώσεις του αμέσως μετά τη λήξη, τονίζοντας όμως πως το μυαλό θα πρέπει ήδη να είναι στο επόμενο παιχνίδι.

«Είμαι ευτυχισμένος για αυτό που γίνεται σήμερα εδώ, για τη χαρά που δίνουμε, είναι μεγάλη νίκη της ομάδας σήμερα. Το γήπεδο ήταν ξανά γεμάτο, φεύγουμε χαρούμενοι από αυτό. Αλλά τώρα είναι παρελθόν, πηγαίνουμε για το επόμενο», είπε αρχικά ο Αλγουαθίλ και στη συνέχεια ρωτήθηκε για την αποτελεσματικότητα της ομάδας του.

«Είναι αυτό που θέλαμε, όταν θα βρεθούμε σε φάση ευκαιρίας να το εκμεταλλευτούμε. Σήμερα είχαμε ευστοχία, αποτελεσματικότητα και είμαι χαρούμενος για την απόδοση των παικτών», απάντησε ο Ισπανός τεχνικός.