Η άθλια Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ηττήθηκε με 0-3 από τη Μπόρνμουθ, έχει μόλις 7 βαθμούς μετά τις πρώτες 8 αγωνιστικές της Premier League και βρίσκεται στο +1 από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Κάθε παιχνίδι που περνάει τα πράγματα γίνονται όλο και χειρότερα για τους «κόκκινους διάβολους», με την απόλυση του Μάικλ Κάρικ να θεωρείται δεδομένη πλέον, καθώς η ομάδα δεν γίνεται να προχωρήσει έτσι.

Υποδεχόμενη τη Μπόρνμουθ, η Γιουνάιτεντ ήταν και πάλι πολύ κακή, έμεινε πίσω στο σκορ στο 38′ από το γκολ του Ράγιαν με πλασέ μετά την εκτέλεση φάουλ του Κλάιφερτ και δεν μπόρεσε ποτέ να αντιδράσει.

Στο 43′ ο Γιορό έκανε μεγάλο λάθος και ο Τρουφέρ πήρε τη μπάλα και πάσαρε στον Ταβερνιέρ που έγραψε το 0-2 με πλασέ, για να έρθει και το 0-3 στο 71′ από τον Εβανίλσον, με την άμυνα των γηπεδούχων να παραπαίει.

Έτσι, η Μπόρνμουθ πανηγύρισε μια μεγάλη νίκη και έχει πλέον 9 βαθμούς ενώ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έμεινε στους 7 και αν συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό θα είναι πολύ δύσκολο να παραμείνει στην κατηγορία.