Με τον Ζότα Σίλβα να πετυχαίνει χατ-τρικ και τους Μάριους και Μπέιλι να σκοράρουν κι αυτοί, ο Ολυμπιακός διέλυσε με 5-0 την Καλαμάτα για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League και μετράει επτά συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ έκανε αλλαγές στην 11άδα σε σχέση με το ματς κόντρα στη Σπάρτα Πράγας και η ομάδα του μπήκε καλά στο παιχνίδι, έχοντας την πρώτη, πολύ καλή, ευκαιρία στο 5′, όταν ο Σα έκανε γλυκιά σέντρα για τον Ρόκα και αυτός με πλασέ έστειλε τη μπάλα άουτ.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν συνεχώς στην επίθεση ψάχνοντας το γκολ και είχαν πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 16′ με τον Ζότα που αστόχησε από πολύ καλή θέση, αν και αμαρκάριστος, μετά το γύρισμα του Πέντερσεν. Οι Πειραιώτες είχαν τον απόλυτο έλεγχο, έβγαιναν ωραία μπροστά και στο 28′ είχαν νέα φάση, με τον Ζότα να μη βρίσκει τη μπάλα για να τη στείλει στα δίχτυα, μετά την εκτέλεση φάουλ από τον Πουέρτα και την κεφαλιά του Γκονσάλες.

Όπως και να ‘χει, το γκολ έμοιαζε θέμα χρόνου για τον Ολυμπιακό και τελικά πέτυχε δύο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου: Στο 37′ ο Ζότα Σίλβα με κεφαλιά, μετά τη σέντρα του Ρόκα, έκανε το 1-0 και στο 40’ «χτύπησε» ξανά, αυτή τη φορά με ωραίο σουτ εκτός περιοχής, γράφοντας το 2-0.

Με την έναρξη της επανάληψης ο Αλγουαθίλ έβγαλε τον Σα για να βάλει τον Τσικίνιο και δευτερόλεπτα μετά το Καραϊσκάκη πανηγύρισε το 3-0 από τον Ζότα Σίλβα που έκανε χατ-τρικ, μετά την προσπάθεια του Τικνιζιάν από αριστερά. Το παιχνίδι είχε ήδη κριθεί, ο Αλγουαθίλ συνέχισε τις αλλαγές του και η ομάδα του συνέχισε τη… δουλειά της.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν μεγάλη ευκαιρία στο 70′, όταν ο Ζότα Σίλβα πέρασε τη μπαλιά για τον Έσε και αυτός, από θέση βολής, έδωσε στον Μάριους που δεν μπόρεσε να σκοράρει, το έκανε όμως λίγα λεπτά μετά. Στο 74′ ο Πέντερσεν έκανε το γύρισμα από δεξιά και ο επιθετικός από το Τσαντ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 4-0.

Ο Ολυμπιακός έκανε ό,τι ήθελε προσφέροντας θέαμα στους οπαδούς του και το πάρτι ολοκληρώθηκε στο 85′, όταν ο Μπέιλι με ωραία ατομική ενέργεια πάτησε περιοχή και με δυνατό σουτ έγραψε το τελικό 5-0.

Ολυμπιακός (Ιμανόλ Αλγουαθίλ): Ορτέγκα, Πέντερσεν, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Τικνιζιάν, Φρόιλερ, Πουέρτα (60′ Έσε), Ζότα (76′ Μπέιλι), Σα (46′ Τσικίνιο), Ρόκα (81′ Φορτούνης), Γκονσάλες (60′ Μάριους).

Καλαμάτα (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Βασίλιεβιτς, Καλουτσικίδης, Ροντρίγκες, Στρούγγης (82′ Μπακαγιόκο), Χατζηθεοδωρίδης, Καρεάσο (61′ Κατάλντι), Σίγκουρντσον, Πινέιρο (75′ Μιράντα), Βάργκας (75′ Μαρτίν), Μορέιρα, Κουρμινόφσκι (61′ Μπολίβαρ).