Ο Άγγελος Παπανικολάου είναι ο νέος πρόεδρος της ΕΟΚ, μετά την παραίτηση του Βαγγέλη Λιόλιου λόγω του σκανδάλου που ξέσπασε στο ελληνικό μπάσκετ με στημένα παιχνίδια, μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Λιόλιος αποφάσισε να παραιτηθεί λίγο πριν πάει στον ανακριτή για το σκάνδαλο που συγκλονίζει το ελληνικό μπάσκετ και το Διοικητικό Συμβούλιο της ομοσπονδίας συνεδρίασε για να εκλέξει τον αντικαταστάτη του.

Ο νέος πρόεδρος της ΕΟΚ, τελικά, είναι ο Άγγλος Παπανικολάου καθώς εξελέγη με πλειοψηφία στο Δ.Σ., στη σύνθεση του οποίου υπάρχουν αλλαγές, καθώς οι Μπάνε Πρέλεβιτς, Περικλής Δορκοφίκης, Κέλλυ Γιαννάκη και Γιώργος Αντωνιάδης παίρνουν τις θέσεις των μελών που παραιτήθηκαν.