Η Γιούλια Πουτίντσεβα θα είναι η αντίπαλος της Μαρίας Σάκκαρη στον 1ο γύρο του WTA 500 στο Τόκιο και η νικήτρια θα αντιμετωπίσει την Έλενα Ριμπάκινα.

Η αγωνιστική περίοδος πλησιάζει στο τέλος της και η Ελληνίδα τενίστρια είναι έτοιμη για το τουρνουά στο Τόκιο, με το κυρίως ταμπλό να ξεκινάει τη Δευτέρα (26/10).

Για τη Σάκκαρη, πάντως, η δράση αρχίζει την Τρίτη (27/10), όταν και θα αντιμετωπίσει την Πουτίντσεβα στον 1ο γύρο, με την 31χρονη από το Καζακστάν, Νο66 στην παγκόσμια κατάταξη, να έχει περάσει από τη φάση των προκριματικών.

Αυτή θα είναι η 5η αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο τενίστριες, με τη Σάκκαρη να έχει τρεις συνεχόμενες νίκες, με πιο πρόσφατη αυτή του Ιουνίου του 2025 με 2-0 σετ στο Μπαντ Χόμπουργκ της Γερμανίας.

Επόμενη αντίπαλος, στη φάση των «16», για τη νικήτρια του αγώνα, θα είναι η Έλενα Ριμπάκινα.