Η Μαρκό πήρε μεγάλη εκτός έδρας νίκη με 4-0 επί του Πανιωνίου για την 8η αγωνιστική της Super League 2 και πήγε στο +8, με την ομάδα της Νέας Σμύρνης να είναι έξαλλη με τη διαιτησία, βγάζοντας και ανακοίνωση.

Η ομάδα του Σούλη Μαρκόπουλου είναι το φαβορί για την άνοδο στη Stoiximan Super League και το έδειξε με εμφατικό τρόπο κόντρα στους «κυανέρυθρους», οι οποίοι βράζουν για τη διαιτησία.

Η Μαρκό άνοιξε το σκορ στο 36′ με το πλασέ του Μίλερ μετά την κάθετη πάσα του Ελ Αραμπί και στο 44′ έκανε το 0-2 με εκτέλεση πέναλτι του Μαροκινού φορ.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου οι άνθρωποι του Πανιωνίου διαμαρτυρήθηκαν έντονα μετά την αποβολή του Ντίας με δεύτερη κίτρινη κάρτα, με τη Μαρκό να συνεχίζει ακάθεκτη στο δεύτερο μέρος, πετυχαίνοντας ακόμη δύο γκολ.

Στο 54′ ο Παυλίδης έκανε το 0-3 μετά το γύρισμα του Σεμπά και την κακή αντίδραση του τερματοφύλακα των γηπεδούχων, για να διαμορφωθεί το τελικό 0-4 στο 65′ με νέο πέναλτι, το οποίο εκτέλεσε ο Σεμπά αυτή τη φορά.

Η ανακοίνωση του Πανιωνίου

Οι αποφάσεις του διαιτητή, όπως προαναφέρθηκε, εξόργισαν τους ανθρώπους του Πανιωνίου, με την ΠΑΕ να βγάζει ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει τα εξής…

«Μετά την προκλητική διαιτητική συμπεριφορά από το ξεκίνημα της αναμέτρησης και σε όλο το ημίχρονο του διαιτητή Κόκκινου απέναντι στην ομάδα μας, η ΠΑΕ Πανιώνιος θα κινηθεί νομικά προς τον εν λόγω διαιτητή.

Πρόκειται για απόπειρα αλλοίωσης αποτελέσματος, ενώ με τις πράξεις και τις παραλείψεις του τίθεται ζήτημα τέλεσης του αδικήματος της παρότρυνσης και υποκίνησης επεισοδίων.

Προσπαθούμε εδώ και δύο χρόνια να παίζουμε ποδόσφαιρο στο γήπεδο. Δυστυχώς, αναγκαζόμαστε, μετά τις επαναλαμβανόμενες προκλήσεις, να οδηγήσουμε το θέμα στη Δικαιοσύνη».