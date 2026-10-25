Την Τρίτη (27/10) αναμένεται στην Αθήνα ο Τζον Κόντσαρ για να ενσωματωθεί στον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει ανακοινώσει την απόκτησή του με συμβόλαιο δύο ετών.

Ο 33χρονος Αμερικανός γκαρντ, που μπορεί να παίξει και στο «3», επιλέχθηκε από τον Γιώργο Μπαρτζώκα για την ενίσχυση της ομάδας και η ΚΑΕ έχει ήδη ανακοινώσει την απόκτησή του.

Ο Κόντσαρ έχει υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με τους «ερυθρόλευκους» και αναμένεται να προσγειωθεί στην Αθήνα την Τρίτη (27/10), προκειμένου να ενσωματωθεί στην ομάδα.

Ο Κόντσαρ έκανε 363 εμφανίσεις στο NBA με τις φανέλες των Μέμφις Γκρίζλις και Γιούτα Τζαζ και τώρα είναι έτοιμος για την πρώτη του εμπειρία στην Ευρώπη.