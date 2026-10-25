Η Ίντερ ήταν πίσω στο σκορ μέχρι και το 90ο λεπτό, στις καθυστερήσεις όμως πέτυχε δύο γκολ, νίκησε με 2-1 τη Φιορεντίνα και παρέμεινε στην κορυφή της Serie A, μαζί με τη Λάτσιο.

Οι «νερατζούρι» δεν ήταν καλοί στο πρώτο ημίχρονο και δεν είχαν μεγάλες ευκαιρίες, με εξαίρεση την κοντινή κεφαλιά του Εσπόζιτο στο 36′ που απέκρουσε ο Ντε Χέα, με την απόδοσή τους να μην βελτιώνεται στο δεύτερο.

Όταν, επομένως, ο Χιμένες έκανε το 0-1 στο 65′ με τρομερό σουτ εκτός περιοχής, τα πράγματα έδειχναν πολύ δύσκολα για τους Μιλανέζους. Η αντίδρασή τους, όμως, ήταν υποδειγματική, καθώς ανέβασαν ρυθμό, δημιούργησαν ευκαιρίες, είχαν δοκάρι στο 71′ με κεφαλιά του Κάρλος Αουγκούστο και τελικά έκαναν την ανατροπή στις καθυστερήσεις.

Πρωταγωνιστής ο Τουράμ, ο οποίος ισοφάρισε στο 91′ με σουτ εντός περιοχής και στο 95′ κέρδισε πέναλτι από τον Βαλδεπένας, με τον Ζιελίνσκι να εκτελεί στο 97′ και να γράφει το 2-1, με το οποίο η Ίντερ πήγε στους 22 βαθμούς, όσους έχει και η Λάτσιο με την οποία μοιράζεται την κορυφή.