Σοβαρά οικονομικά προβλήματα προκαλεί στη Βραζιλία η μεταγραφή του Τετέ στη Γκρέμιο, καθώς οφείλει σημαντικά ποσά στον Παναθηναϊκό.

Ο 26χρονος μεσοεπιθετικός παραχωρήθηκε στον σύλλογο του Πόρτο Αλέγκρε τον Γενάρη του 2026 έναντι 6,2 εκατ. ευρώ και η συμφωνία προβλέπει την αποπληρωμή του ποσού σε βάθος τετραετίας.

Οι σοβαρές οικονομικές εκκρεμότητες που υπάρχουν όμως στην υπόθεση, δημιουργούν νέα δεδομένα και βγάζουν ξανά στην αγορά τον Τετέ. Και ήδη υπάρχει σοβαρό ενδιαφέρον από την Ελλάδα. Τι θα κάνει όμως ο Παναθηναϊκός;

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