Την δεύτερή του νίκη στο πρωτάθλημα πήρε ο Κολοσσός Ρόδου, ο οποίος επικράτησε με 80-70 του Βίκου Ιωαννίνων για την 4η αγωνιστική της Basket League.

Κορυφαίοι για τον Κολοσσό ήταν οι Χάρις και Γιώργος Καμπερίδης, ενώ βοήθησαν επίσης οι Ντεβόντε Άπσον και Γουίλις Πέιτον. Για τον Βίκο Ιωαννίνων ξεχώρισαν ο Τζόρνταν Φλόιντ και ο Αλέξανδρος Πατρίκης.

Οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο του αγώνα σχεδόν σε όλη τη διάρκεια των 40 λεπτών. Ξεκίνησαν καλύτερα, έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο με προβάδισμα τεσσάρων πόντων και διατήρησαν τη διαφορά στο ημίχρονο.

Στο δεύτερο ημίχρονο ανέβασαν ρυθμό, βρήκαν λύσεις τόσο από την περιφέρεια όσο και με εντυπωσιακά καρφώματα, και κράτησαν τους φιλοξενούμενους σε απόσταση ασφαλείας μέχρι το τέλος.

Με αυτή τη νίκη ο Κολοσσός του Άρη Λυκογιάννη βελτιώνει τη θέση του στην κατάταξη και παίρνει σημαντικούς βαθμούς εντός έδρας. Ο Βίκος, παρά την ανταγωνιστική του παρουσία σε ορισμένα σημεία παραμένει ουραγός χωρίς νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 24-20, 40-36, 65-32, 80-70

ΚΟΛΟΣΣΟΣ: Γουίλις 11, Μανχόν-βαν Έικ 3, Άπσον 9, Καμπερίδης 11, Μπαρνέτ 8, Καράμπελας 8, Τσιακμάς 3, Καλαϊτζάκης, Χριστίδης 3, Χάρις 19, Κρόιζερ 5.

ΒΙΚΟΣ: Καρακώστας 2, Σωτηρίου 9, ΜακΝέιρ 10, Τζάστις 2, Φρίμαν 2, Άλμονор 5, Χαντζής, Αγραβάνης 11, Φλόιντ 14, Γόντικας 2, Πατρίκης 13, Ποζόγλου.