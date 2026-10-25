Εύκολο έργο είχε ο Ολυμπιακός στην Πάτρα για την Basket League, επικρατώντας με 85-45 του Προμηθέα, με κορυφαίο παίκτη τον Εμπάι Εντζάι που σημείωσε 19 πόντους.

Πλέον οι Πειραιώτες στρέφουν την προσοχή τους στην Euroleague και στα παιχνίδια που ακολουθούν με την Μπεσίκτας εκτός έδρας και την Μιλάνο εντός έδρας.

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά στο ματς και προηγήθηκε με 8-3, για να ισοφαρίσουν οι Πατρινοί (8-8) με τρίποντο του Δίπλαρου, ωστόσο με ένα 7-0 ο Ολυμπιακός πήγε στο 8-15 για να ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος με 12-16.

Στην δεύτερη περίοδο ανέλαβε δράση ο Εντζάι ο οποίος ανέβασε την διαφορά στους +9 (22-31) και στην συνέχει στο +15 για να κλείσει τελικά το πρώτο ημίχρονο στο +12 με 29-41.

Στην τρίτη περίοδο ο Ολυμπιακός μπήκε και πάλι δυνατά και πήγε στο 51-29 και ακόμη πιο μακριά στο 62-35 για να κλείσει η περίοδος στο 62-37.

Στην τελευταία περίοδο ο Ολυμπιακός πήγε την διαφορά στους +30 (70-40) και για να κερδίσει τελικά με νταμπλ-σκορ (85-45).

Τα δεκάλεπτα: 12-16, 29-41, 37-62, 45-85

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ: Φόρεστερ 4, Δίπλαρος 4, Καλαϊτζάκης 4, Αρμς 5, Κουλμπόκα 11, Νικολαΐδης 3, Κόλεμαν 4, Παρασκευόπουλος 2, Ράλλης 3, Αντετοκούνμπο 5, Πούλος.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Μίλερ-ΜακΙντάιρ 6, Ουόρντ 4, Βεζένκοφ 14, Νετζήπογλου 6, Χολ 5, Μπουρνελές 2, Πάπας 5, Παπανικολάου 5, Εντζάι 19, Καραγιαννίδης 6, Μιλουτίνοφ 10, Τζόζεφ 3.