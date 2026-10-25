Ψηλά στη λίστα ο Πιρόλα

Όλο και περισσότερο παίζει το όνομα του Πιρόλα για τη Ρόμα, η οποία τον παρακολουθεί από πέρυσι. Η ιταλική ομάδα είχε άνθρωπό της στο Καραϊσκάκη και για το ματς με τη Σπάρτα Πράγας και είναι δεδομένο ότι θα έρθει ξανά στην Ελλάδα για να δει τον Ιταλό στόπερ που βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Στον Ολυμπιακό, φυσικά, τα ξέρουν όλα αυτά, γνωρίζουν ότι το καλοκαίρι θα σκάσει πρόταση για τον Πιρόλα και δεν είναι αρνητικοί στην πώλησή του, αν φυσικά ικανοποιηθούν οικονομικά. Η Ρόμα θέλει να χτίσει μια ομάδα που θα κατακτήσει τίτλους και η αμυντική γραμμή είναι αυτή στην οποία θα πρέπει να ενισχυθεί πρωτίστως. Είναι και Ιταλός ο Πιρόλα, οπότε γίνεται ακόμη πιο ελκυστικός για τους Ρωμαίους.

Δυνατά για Μαυροπάνο η Μπεσίκτας

Το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Μαυροπάνο είναι γνωστό, η απόκτησή του όμως δεν θα είναι εύκολη. Οι ερυθρόλευκοι είναι πολύ πιθανό να πουλήσουν στόπερ το καλοκαίρι, οπότε θα μπουν λεφτά στο ταμείο, τα οποία θα χρησιμοποιήσουν για τον αντικαταστάτη του. Για τον διεθνή Έλληνα κεντρικό αμυντικό, όμως, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και από τη Μπεσίκτας, στην Τουρκία υποστηρίζουν πως θα είναι ο πρώτος μεταγραφικός της στόχος το καλοκαίρι. Και η Μπεσίκτας, όπως όλες οι μεγάλες τουρκικές ομάδες, μπορεί να ξοδέψει πολλά, να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της Γουέστ Χαμ, η οποία υπολογίζεται ότι θα ζητήσει περισσότερα από 20 εκατ. ευρώ για τον Μαυροπάνο που έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028.

Οι δύο που πρέπει να ανεβάσουν ρυθμό

Δύο είναι οι παίκτες της ΑΕΚ από τους οποίους περιμένει περισσότερα από εδώ και πέρα ο Νίκολιτς. Μεταγραφές και οι δύο. Ο ένας είναι ο Κάιρινεν και ο άλλος ο Ζούμπκοφ. Ο Φινλανδός χαφ ήταν βασικός στην 5άρα με τον Παναιτωλικό και τα πήγε καλά, ο Ουκρανός εξτρέμ μπήκε ως αλλαγή και πέτυχε το 5ο γκολ των κιτρινόμαυρων, οι οποίοι δεν σταματούν να σκοράρουν στα εντός έδρας παιχνίδια. Ο Νίκολιτς ήταν ενθουσιασμένος όταν ο Ριμπάλτα είχε ολοκληρώσει τις μεταγραφές των Κάιρινεν και Ζούμπκοφ και σκοπεύει να τους δώσει περισσότερο χρόνο συμμετοχής από εδώ και πέρα για να βρουν ρυθμό και να δείξουν τι μπορούν να προσφέρουν. Το ξεκίνημά τους στη σεζόν δεν ήταν καλό, στη Νέα Φιλαδέλφεια όμως τους πιστεύουν και ο Σέρβος τεχνικός ποντάρει πολλά σε αυτούς για τη συνέχεια της σεζόν.

Αρέσει πολύ ο Ντιαρά

Μπορεί ο Ομπράντοβιτς να έβαλε τέλος στα μεταγραφικά σενάρια πριν λίγες μέρες, ο Παναθηναϊκός όμως ψάχνει σέντερ. Τόσο στο NBA όσο και στην Ευρώπη και στη Euroleague υπάρχει ένας που οι πράσινοι θα έπαιρναν αύριο κιόλας, αν μπορούσαν. Ο λόγος για τον Αλιού Ντιαρά της Βίρτους Μπολόνια, ομάδα στην οποία υπέγραψε το 2025. Το πρόβλημα είναι πως οι Ιταλοί δεν είναι διατεθειμένοι να τον πουλήσουν μέσα στη σεζόν, εκτός κι αν τους γίνει μια πρόταση που δεν θα μπορούν να αρνηθούν. Θα την κάνει αυτή την πρόταση ο Παναθηναϊκός; Ο Ομπράντοβιτς είναι αυτός που θα αποφασίσει. Αν ο Ζοτς πει πως θέλει οπωσδήποτε τον Ντιαρά, ο Γιαννακόπουλος θα κάνει ό,τι μπορεί για να τον ντύσει στα πράσινα. Δύσκολη πάντως η περίπτωση.

Η ΕΟΚ τι λέει για Γιαννάκη;

Συνεχείς οι εξελίξεις στο μπάσκετ, με το όνομα του Παναγιώτη Γιαννάκη να παίζει πλέον για την προεδρία της ΕΟΚ. Ο Γιάννης Βρούτσης θεωρεί πως είναι το κατάλληλο πρόσωπο έπειτα από όσα έχουν αποκαλυφθεί τις τελευταίες μέρες, ενώ και η πλειοψηφία των ομάδων της Stoiximan Basket League θα στηρίξουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Εντός της ομοσπονδίας, όμως, τι λένε για αυτό; Συμφωνούν ή θέλουν να αναλάβει προσωρινά, ως διάδοχος του Λιόλιου, κάποιος δικός τους; Κάποιος από τη νυν διοίκηση της ΕΟΚ, η οποία έχει εκτεθεί ανεπανόρθωτα με όσα έχουν δει το φως αυτές τις ημέρες; Θέλουν όντως την κάθαρση οι άνθρωποι της ΕΟΚ ή θέλουν απλά να αλλάξουν τα πρόσωπα αλλά να συνεχίσει να κινεί τα νήματα η ίδια διοίκηση;