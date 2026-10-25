Η Μπεσίκτας φέρεται να εξετάζει και πάλι την περίπτωση του Κωνσταντίνου Μαυροπάνου, ενόψει της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου.

Ο Έλληνας αμυντικός βρέθηκε στο «στόχαστρο» της Τουρκικής ομάδας το περασμένο καλοκαίρι, ωστόσο φαίνεται πως το ενδιαφέρον της ομάδας της Κωνσταντινούπολης αναθερμάνθηκε έπειτα από εισήγηση του προπονητή της, Βιτσέντζο Ιταλιάνο.

Η Γουέστ Χαμ από την πλευρά της δεν είναι πρόθυμη να αφήσει τον παίκτη να φύγει τον Ιανουάριο, καθώς έχει συμβόλαιο με τον Μαυροπάνο μέχρι το καλοκαίρι του 2028, με την χρηματιστηριακή του αξία να ανέρχεται στα 18 εκατομμύρια ευρώ.

Με την φανέλα της ομάδας του Λονδίνου ο Μαυροπάνος έχει καταγράψει 116 συμμετοχές, πετυχαίνοντας 9 γκολ και μοιράζοντας 1 ασίστ. Τη φετινή σεζόν έχει αγωνιστεί σε 13 παιχνίδια, με απολογισμό 5 γκολ και 1 ασίστ.