Ο Νίκος Γκάλης έκανε το δικό του σχόλιο για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ, με μήνυμά του στα social Media.

Ο θρύλος του μπάσκετ μεταξύ άλλων ανέφερε πως η Δικαιοσύνη θα πρέπει να ξεκαθαρίσει τα πάντα και η Πολιτεία να θωρακίσει το άθλημα.

«Το μπάσκετ ανήκει στους χιλιάδες αθλητές του και στους προπονητές τους, από τα γηπεδάκια στις αυλές των σχολείων και στις γειτονιές μέχρι τα επαγγελματικά γήπεδα.

Από εκεί προκύπτουν και οι υγιείς φίλαθλοι. Ας ξεκαθαρίσει τα πάντα η Δικαιοσύνη και η Πολιτεία ας θωρακίσει το αγαπημένο μας άθλημα», ανέφερε ο Νίκος Γκάλης.