Οι διοικητικές εξελίξεις στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης είναι ραγδαίες, καθώς ανακοίνωσε την κατεπείγουσα σύγκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου μετά και την αποχώρηση του προέδρου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο πρόκειται να συνεδριάσει εκτάκτως σήμερα στις 16:30, με βασικό αντικείμενο τη λήψη όλων των απαραίτητων αποφάσεων για την ανασυγκρότησή του σύμφωνα με τον αθλητικό Νόμο και το Καταστατικό του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Κατόπιν των πρόσφατων εξελίξεων και μετά τη δημόσια δήλωση του Προέδρου της Ομοσπονδίας περί παραίτησής του και της οριστικής απόφασής του να μην ασχοληθεί πλέον με το άθλημα της καλαθοσφαίρισης, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ, ανακοινώνει την έκτακτη σύγκλησή του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει σήμερα το απόγευμα και ώρα 16:30, προκειμένου να λάβει όλες τις απαραίτητες και προβλεπόμενες αποφάσεις, για την ανασυγκρότησή του σύμφωνα με τον αθλητικό Νόμο και το Καταστατικό του, για την εύρυθμη λειτουργία της Ομοσπονδίας και των διοργανώσεων της, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι αποκλειστικό μέλημα του Διοικητικού Συμβουλίου».

Πρωτοβουλία Βρούτση για συνάντηση

Παράλληλα, ο υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, με γνώμονα το καλό του μπάσκετ ζήτησε συνάντηση με το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας για αύριο Δευτέρα (26/10) το μεσημέρι.

Αναλυτικά η ενημέρωση:

«Ο Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, κάλεσε σε συνάντηση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

Ο κ. Βρούτσης επικοινώνησε με τον Αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας και Πρόεδρο του ΕΣΑΚΕ, Μιχάλη Μελή και ζήτησε η συνάντηση να πραγματοποιηθεί αύριο Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2026, στις 12 το μεσημέρι στο γραφείο του, στο Υπουργείο Αθλητισμού.

Θέμα της συνάντησης το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ, έπειτα από τις σοβαρές και δυσάρεστες εξελίξεις, με τις καταγγελίες που διερευνώνται από τη Δικαιοσύνη και οι οποίες αφορούν σε πρόσωπα με θεσμικούς ρόλους στη διοίκηση και τη διαιτησία της Ομοσπονδίας καλαθοσφαίρισης,

Ένας και μόνο στόχος όλων πρέπει να είναι η ταχύτατη ανάκτηση της αξιοπιστίας και του κύρους του αθλήματος».