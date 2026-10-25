Το ντέρμπι του Μεξικού μεταξύ της Μοντερέι και της Τσίβας, εκτός από τις αποβολές των Ορμπελίν Πινέδα και Ματίας Αλμέιδα είχε και μια viral στιγμή με πρωταγωνιστή τον Ντιέγκο Ρόσι.
Συγκεκριμένα, ο Ρόσι της Μοντερέι πήγε να εκτελέσει ένα κόρνερ, αλλά αντί να κλωτσήσει την μπάλα κλώτσησε τον επόπτη που ήταν κοντά στο σημαιάκι.
Ο Ουρουγουανός άσος μάλιστα έκανε μια θεαματική βουτιά στο χορτάρι και στη συνέχεια κοίταξε με απορία τον βοηθό διαιτητή.
🇲🇽 Meanwhile, in Liga MX, Monterrey’s Diego Rossi tried to take a quick corner and was fouled by the linesman. 🤣 Rossi even did a little dive, too. https://t.co/45MuMMf62R— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) October 25, 2026