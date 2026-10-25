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Το ντέρμπι του Μεξικού μεταξύ της Μοντερέι και της Τσίβας, εκτός από τις αποβολές των Ορμπελίν Πινέδα και Ματίας Αλμέιδα είχε και μια viral στιγμή με πρωταγωνιστή τον Ντιέγκο Ρόσι.

Συγκεκριμένα, ο Ρόσι της Μοντερέι πήγε να εκτελέσει ένα κόρνερ, αλλά αντί να κλωτσήσει την μπάλα κλώτσησε τον επόπτη που ήταν κοντά στο σημαιάκι.

Ο Ουρουγουανός άσος μάλιστα έκανε μια θεαματική βουτιά στο χορτάρι και στη συνέχεια κοίταξε με απορία τον βοηθό διαιτητή.