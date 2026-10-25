Για μια ακόμη αγωνιστική στο MLS, δύο πρώην παίκτες του Ολυμπιακού συνέχισαν τις εντυπωσιακές τους εμφανίσεις, παρότι οι ομάδες τους ηττήθηκαν.

Ο λόγος για τους Πεπ Μπιέλ και Αντρέ Λουίζ οι οποίοι είχαν γκολ και ασίστ αντίστοιχα. Ο Μπιέλ πέτυχε το 13ο γκολ στο πρωτάθλημα (έχει και 8 ασίστ) με την φανέλα της Σάρλοτ, ωστόσο η ομάδα του ηττήθηκε στο Πόρτλαντ από την ομάδα του Κρίστοφερ Βέλντε.

CERTIFIED PEP BIEL BANGER https://t.co/JTyt0XJvoB — Charlotte FC (@CharlotteFC) October 25, 2026

Την ίδια ώρα, ο Αντρέ Λουίζ μοίρασε την τρίτη ασίστ του σε 10 αναμετρήσεις (έχει και 7 γκολ), αλλά το Κάνσας ηττήθηκε στην έδρα του από την Όστιν με 2-1.