Έφτασε η ώρα για το πρώτο Clasico της σεζόν, με την Μπαρτσελόνα να υποδέχεται το βράδυ (22:00, Magenta Sport 3) τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Καμπ Νου», σε ένα από τα μεγαλύτερα ντέρμπι του πλανήτη.

Οι «μπλαουγκράνα» προέρχονται από ήττα με 4-2 από την Παρί Σεν Ζερμέν στη Γαλλία, για το Champions League. Ωστόσο, στη La Liga μετρούν εννέα νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές, έχοντας συγκεντρώσει 27 βαθμούς.

Οι πρωταθλητές Ισπανίας ισοφάρισαν το ιστορικό ρεκόρ της Ρεάλ Μαδρίτης από τη σεζόν 1968-69 και θέλουν, κόντρα στη «βασίλισσα», να κάνουν το 10 στα 10, γράφοντας ιστορία και διευρύνοντας τη διαφορά από τους Μαδριλένους στους εννέα βαθμούς.

Από την άλλη πλευρά η Ρεάλ βρίσκεται υπό πίεση, καθώς με 21 βαθμούς είναι στην 3η θέση και πίσω τόσο από τους Καταλανούς, όσο και από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο πήρε μια ψυχολογική τόνωση, μετά τη νίκη με 4-1 επί της Λειψίας, για το Champions League.

Σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά, για την Μπαρτσελόνα δεν θα αγωνιστούν οι Ντάνι Όλμο, Έρικ Γκαρθία, Αντρέας Κρίστενσεν, ενώ αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Ζιλ Κουντέ, λόγω διαστρέμματος στον αριστερό αστράγαλο.

Η Ρεάλ, δεν θα έχει στη διάθεσή της τον Βινίσιους που είναι τιμωρημένος, τους Ροντρίγκο, Φερλάν Μεντί, Ραούλ Ασένθιο και τον Κουρτουά ο οποίος αρρώστησε.