Με μια σειρά από stories στα social media ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τοποθετήθηκε για τις εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ζήτησε να απαγορευτεί η ενασχόληση με το μπάσκετ στον Βαγγέλη Λιόλιο, να τιμωρηθούν με φυλάκιση οι εμπλεκόμενοι διαιτητές, ενώ έκανε αναφορές για τον Ολυμπιακό.

«Να είσαι σε απόγνωση βλέποντας το τσουνάμι επί δύο μερόνυχτα… να τάζεις τα πάντα και παντού.

Να νομίζεις ότι βρήκες χρυσάφι, ετοιμάζεσαι για γλέντι, να εκτίθεσαι και να μαθαίνεις ότι τελικά ο χρυσός ήταν γκλίτερ στην καλύτερη και, αφού δεν είδες τη φάκα, θα σε… μέχρι τέλους. Δεν θα ήθελα να ήμουν στη θέση σας.

Ειλικρινά στεναχωριέμαι… και υπόσχομαι να έρθω να καταθέσω υπέρ για λόγους χαμηλού IQ.

Υ.Γ. Αύριο θα είναι ενδιαφέρουσα Δευτέρα… πολλές εναλλαγές συναισθημάτων.

Σαν φιλοξενούμενος σε τέτοιες αίθουσες θα πω άσσο ημίχρονο διπλό τελικό… όπως το 99 και το 19», ήταν η πρώτη του ανάρτηση.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, λίγο αργότερα, επανήλθε με νέο story. Αναλυτικά, το δεύτερο μήνυμά του:

«Έχεις ήδη χάσει, αλλά συνεχίζεις να επιστρέφεις και να ξεφτιλίζεσαι. Δέξου την ανικανότητά σου να ανταγωνιστείς μαζί μου…

Άκουσέ με… δεν θέλω να πληγωθείς. Ο Θεός το έχει κάνει ήδη αυτό εδώ και πολύ καιρό.

Δεν σε μισώ σε προσωπικό επίπεδο… δεν μπορώ, διότι σε όλες τις καθημερινές μου προκλήσεις, παίζοντας μαζί σου κάθε φορά που ονειρεύεσαι και προσπαθείς να με καταστρέψεις, μου δίνεις σίγουρες στιγμές γέλιου.

Απλώς κοιτάζω τα συμφέροντα των ομάδων μου, απαιτώντας δίκαιες ευκαιρίες για να νικήσω. Και το κάνω μέχρι τέλους.

Σώστε ό,τι έχει απομείνει από την αξιοπρέπειά σας ως Πατέρες, Επιχειρηματίες και μέλη της κοινωνίας.

Καληνύχτα και καλά μυαλά».

«Δεδομένο 1: Oι ιδιοκτήτες του Oλυμπιακού μάς υπενθύμισαν πολύ πρόσφατα ποια είναι η μεγαλύτερη ομάδα της Ευρώπης…

Δεδομένο 2: Βρέθηκαν μπλούζες και χρήματα σε διαιτητές που σήμερα είναι φυλακή για χειραγώγηση αγώνων.

Δεδομένο 3: Τα τελευταία χρόνια ο Oλυμπιακός έχει πάει κι έχει παρέμβει υπέρ των διαιτητών που είναι φυλακή λέγοντας ότι κακώς κάποια ομάδα ζητάει (και σήμερα δικαιώνεται) για την ακαταλληλότητα των διαιτητών αυτών….

Δεδομένο 4: όλη η Ελλάδα είδε τους τελικούς και είτε αηδίασε είτε εξέφρασε λύπη που είτε η ομάδα τους κερδίζει είτε χάνει ετσιθελικά με σφυρίγματα των φυλακισμένων διαιτητών που είχαν υπερασπιστεί.

Δεδομένο 5: Ο Ολυμπιακός αυθαίρετα χωρίς να έχει ανοίξει μύτη στο μπάσκετ αποφασίζει ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΡYΛΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΚΑΘΑ?ΣΗ ΤΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ να ξεφτιλιστεί κάνοντας όμως την πιο ακραία κίνηση για να την πετύχει, την οποία τότε κυβέρνηση είχε την ατυχία να βιώσει αυτά από τους ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού να πρέπει να δράσει για να μην έρθει χωρίς καμία ευθύνη και νταβατζιλίκι απέναντι σε έναν ολόκληρο σύλλογο επειδή οι ιδιοκτήτες της για όποιους λόγους την ΕΡΙΞΑΝ ΣΤΗΝ Α2.

Δεδομένο 6: Οφείλω να αναγνωρίσω ότι τόσα λεφτά σε καταγγελίες και δικαστήρια υπέρ της κάθαρσης του μπάσκετ δεν έχουμε δώσει όλοι, μαζί τα λεφτά που έχουν ξοδέψει.

Δεδομένο 7: Σε όλους τους τίτλους που έχουν από τα τελευταία χρόνια ένας από τους δαιτητές αυτούς έχουν σφυρίξει ΤΗΝ ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ των αγώνων.

Δεδομένο 8: ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΟΥΝ ΣΕ ΕΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ….ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΨΗ???

ΠΩΣ ΑΠΕΧΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΙ ΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΧΟΝΤΑΣ ΠΛΕΟΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΠΑΘΙΑΣΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ?

Αυτά τα ερωτήματα είναι για εσάς και θα επανέρχονται όσο και αν αλλάζετε ατζέντες.

Οι θρυλικοί μάγκες και τα καλά παιδιά δεν θα έπρεπε να σας δυσκολεύουν».

Η επόμενη τοποθέτηση του:

«Προσωπική άποψη χωρίς να μιλάω για τήρηση νόμων αλλά σκεπτόμενος το καλό του μπάσκετ.

Λιόλιος έξω: Λιόλιος έξω λόγω θολούρας από την αλαζονεία και τον εγωισμό.. Όχι κίνητρο το χρήμα…. Απαγόρευση ενασχόλησης. Πλήρης κατάθεση όλων όσων ξέρει (αυτός τα ξέρει όλα ως κεφαλή). Άρα κερδίζεται χρόνος προς την νέα μέρα του μπάσκετ)… Εάν όχι μέσα και κατάσχεση των πάντων.

Διαιτητές: Μικρή ποινή φυλάκισης εφόσον δώσουν πλήρη κατάθεση για το από που χρηματίστηκαν…. Αλλιώς ισόβια. Παραδειγματική τιμωρία ποινικής φύσεως όσων πλήρωσαν και νομικά αλλά και σε επίπεδο συλλόγου (ερασιτεχνικό). Πρόβλεψη ισόβια για οποιον διοτητη δεν καταγγείλει είτε συναδέλφου είτε παράγοντα που προσπαθήσει να χρηματίσει.

Πρόβλεψη δυνατότητας σε ομάδες να καταγγείλουν με αποδείξεις όταν κάποιο στήσιμο πάει να γίνει, να επιβραβεύονται κάπως.

Έτσι κόβονται όλα μαχαίρι.

Και στο τέλος Κονδύλι σοβαρό στην νέα ΕΟΚ αλλά και ΚΕΔ από την Πολιτεία ώστε να δημιουργηθεί άμεσα ικανή ομάδα νέων διαιτητών».