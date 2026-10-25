Σε αλλαγή στην οκτάδα των ξένων του για την Basket League προχώρησε ο Ολυμπιακός, με τον Κόρι Τζόζεφ να παίρνει την θέση του Ταϊρίκ Τζόουνς.

Η αλλαγή αυτή ήταν αναμενόμενη μετά τα προβλήματα στην περιφέρεια των Πειραιωτών με τους τραυματισμούς των Μοντέρο, Φουρνιέ και Πλώτα και την τιμωρία του Ντόρσεϊ.

Ο Καναδός γκαρντ αναμένεται να κάνει ντεμπούτο στο φετινό πρωτάθλημα στη σημερινή αναμέτρηση με τον Προμηθέα στην Πάτρα (13:00).

Από την άλλη ο Αμερικανός σέντερ, έχει εκτίσει τις πέντε από τις επτά αγωνιστικές τιμωρίας του για το επεισόδιο με τον Κέντρικ Ναν στους περσινούς τελικούς και μέχρι να μπει ξανά στην οκτάδα θα «χρωστάει» δύο αγωνιστικές.