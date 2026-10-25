Με τέσσερις αναμετρήσεις ολοκληρώνεται σήμερα η 8η αγωνιστική της Super League. Στο Φάληρο ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Καλαμάτα, στο Ηράκλειο ο ΟΦΗ τον ΠΑΟΚ, στην Θεσσαλονίκη ο Άρης τον Ατρόμητο, ενώ ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στον Βόλο.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ

16:00 MAGENTA SPORT 1

O Ολυμπιακός, υποδέχεται την Καλαμάτα στο κατάμεστο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από έξι συνεχόμενες νίκες σε Ελλάδα και Ευρώπη, με τελευταία αυτή επί της Σπάρτα Πράγας στο Europa League και θέλει να συνεχίσει το νικηφόρο σερί του. Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ να αναμένεται να προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές για να φρεσκάρει την ομάδα του. Φορτούνης και Μπέιλι είναι διαθέσιμοι, ενώ εκτός λόγω τιμωρίας είναι ο Ρέτσος. Από την άλλη η Καλαμάτα θέλει να δείξει πως είναι μια επικίνδυνη ομάδα και να κάνει την έκπληξη.

ΒΟΛΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

18:00 MAGENTA SPORT 2

Ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο απέναντι στον Βόλο, με ισχυρή παρουσία των φιλάθλων του. Οι «πράσινοι» μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό, επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα σε Ελλάδα και Ευρώπη και θέλουν τη νίκη για να παραμείνουν στην κορυφή της βαθμολογίας. Ο Βόλος θέλει τους βαθμούς για να αλλάξει την εικόνα του στο πρωτάθλημα.

ΑΡΗΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

19:30 NOVASPORTS PRIME

Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου έχει δύο συνεχόμενες νίκες και ψάχνει το τρίτο διαδοχικό «τρίποντο», στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Από την άλλη οι Περιστεριώτες θα παραταχθούν με σκοπό να βάλουν τέλος στο αρνητικό τους ξεκίνημα. Στην διάθεση του προπονητή του Άρη είναι πλέον και ο Ομάρ Ρίτσαρντ, ενώ Μορόν και Γιαννιώτας παραμένουν εκτός.

ΟΦΗ-ΠΑΟΚ

20:00 MAGENTA SPORT 1

Μετά το ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Μπάγερ Λεβερκούζεν ο ΟΦΗ επιστρέφει στο Ελληνικό πρωτάθλημα υποδεχόμενος τον ΠΑΟΚ στο Παγκρήτιο Στάδιο και ψάχνει τη νίκη για να πλασαριστεί καλύτερα στον βαθμολογικό πίνακα. Από την άλλη ο ΠΑΟΚ πήρε βαθιά ανάσα με τη νίκη επί του Ηρακλή και θέλει συνεχίσει έτσι ώστε να χτίσει ένα σερί νικών. Ο Αλέσιο Λίσι δεν υπολογίζει στους Πέλκα, Λουσέ και Ντεσπόντοφ.